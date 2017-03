Marc Anthony captó todas las miradas este martes durante la gala Maestro Cares que se realizó en Nueva York.

El cantante Puertoriqueño llegó ataviado con un elegante traje de dos piezas hecho a la medida. Pero no se ganó todas las miradas gracias a su traje. La sorpresa fue que Marc no llegó solo. La despampanante modelo de 21 años Mariana Isabel Downing, con quien se rumora sostiene un noviazgo, no solo desfiló por la alfombra roja sino que también se tomó fotos junto al salsero, de 48 años.

En una imagen, vemos a la pareja abrazados y viéndose tiernamente el uno al otro.

Según informó el portal TMZ, el exesposo de Jennifer López conoció a la modelo hace tres meses en una cena y quedó flechado. Ambos intercambiaron números de teléfono y desde entonces han sido inseparables.

No olvidemos que hace un mes, el intérprete de “Tu amor me hace bien” finalizó su matrimonio de dos años con la modelo venezolana Shannon de Lima. ¡Al parecer Marc tiene una debilidad por las modelos!