Este miércoles, durante su participación en el CinemaCon, Vin Diesel vivió un momento muy emocional mientras recordaba a Paul Walker y afirmaba que la decisión de seguir adelante con la franquicia de Rápido y Furioso se debió a la idea de cumplir la promesa de Walker de que existiría una octava entrega de la serie.

The Fete of the Fuirous, la octava entrega de esta saga que se estrenará el próximo mes. “Fue Paul Walker quien prometió ocho”, dijo Diesel. “Lo recordé una y otra vez en mi cerebro”.

“Parte del legado de Paul vive a través de cada cuadro que filmamos”, confesó Diesel, quien llamó a Walker su mejor amigo y hermano, aseguró que su espíritu vive en los personajes de la famosa historia.

“Te recuerda a este ángel que era tan integral a este concepto de hermandad para nuestro milenio”, señaló Diesel. “Hay algo hermoso al respecto. Hay algo celebratorio sobre ello”.

Diesele luchó por contener las lágrimas y cubrió sus ojos con su mano.

“Siempre siento que él nos está viendo, así que no quisimos decepcionarlo”, dijo.

“Nos movemos y operamos en memoria de Paul Walker”, añadió Tyrese Gibson, otra de las estrellas de la famosa película.