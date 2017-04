Demi Lovato revela por qué dejó de llevarse con las chicas Disney

Durante su adolescencia como estrella Disney, Demi Lovato se dejó ver en compañía de chicas tan famosas como ella. Entonces era normal ver a la cantante y actriz junto a amigas como Selena Gomez, Taylor Swift o Miley Cyrus, sin embargo, con el tiempo se distanció de todas.

La intérprete de Confident parecía sentirse mejor y pasar mejor estando rodeada de chicos, y por eso afianzó su amistad con Nick y Joe Jonas, sus mejores amigos hasta la fecha.

¿Por qué Demi sacó a las mujeres de sus lista de amistades y se quedó solo con chicos? ¡Esta es la razón!

“En mi ambiente de trabajo, solo solía rodearme de hombres”, confesó en una entrevista con Mamamia. “Solo tenía chicos en mi banda, y me fui de gira con chicos y mi tour manager era un chico y esto y lo otro”.

Pero luego algo sucedió…

“Hice un cambio específico. Hubo un tiempo en que yo solía decir que no me llevaba bien con chicas”, aseguró. “Reevalué por qué no me llevaba bien con las chicas, y creo que es porque no tenía a ninguna amiga en la que pudiera confiar”.

“Ahora llegué a un punto en el que me rodeo a mí misma con mujeres fuertes y eso realmente ha hecho una diferencia en mi vida”, continuó.

Por ello es que en la actualidad Demi busca estar cerca de chicas que sean “modelos a seguir e influencias positivas” para su vida.

¿Acaso todo esto quiere decir que Selena, Taylor y Miley no son amigas en las que se puede confiar? ¡Auch!

