Nikki es pura energía, y es inevitable sentir la fuerza de quien atraviesa quizá el mejor momento de su carrera. A punto de partir a la gira como cantante invitada junto a la banda CNCO, nos regaló unos momentos, para conversar y pararse frente al lente de Cosas.

Tienes 22 años y una carrera exitosa, ¿qué piensas que te llevó hasta donde estás?

Sin duda alguna la perseverancia y la paciencia. Siempre he perseguido mis objetivos hasta verlos cumplidos y en estos años he ido aprendiendo que las cosas se consiguen trabajando duro, con responsabilidad y calidad en mi producción musical. Hoy en día le doy gracias a Dios por lo logrado, por contar con el apoyo de mis padres, de mi equipo de trabajo, de los medios y mis fans, ya que todos ellos han sido el motor que me ha impulsado para llegar a donde estoy y caminando junto a todos ellos espero seguir creciendo.

En tu ADN está la actuación y la música. Hoy, y con el camino recorrido, ¿te inclinas por un aspecto más que por el otro?

La música ha sido mi pasión desde muy pequeña, y sin duda es en lo que siento que he ganado gran desarrollo por los años de preparación y dedicación. En la actuación estoy dando mis primeros pasos y es algo que realmente me gusta, por eso me fui a Miami hace algunos meses a hacer un taller con Roberto Huicochea, reconocido actor mexicano, y en Ecuador me han ayudado en mi preparación Silvio Villagómez y Flor Lauga. Mi objetivo es seguir incursionando en esta rama del arte porque he descubierto que me llena mucho, realmente me apasiona.



Sabemos que tienes una serie propia: Nikki 4.0 Cuéntanos sobre eso.

Nikki 4.0 fue un maravilloso proyecto de Christian Valencia, reconocido director ecuatoriano, que tiene a su haber obras teatrales, documentales y producciones musicales de alto renombre. Es una serie juvenil, que se desarrolla en la época del colegio, donde Nikki junto a sus amigos viven en cada capítulo una aventura diferente; la serie cuenta con una variada propuesta musical que en cada uno de los 12 capítulos se van descubriendo. Está disponible en una plataforma digital.

Estás con un tema de increíble aceptación por estos días: Dejo de ser mía. ¿Cómo lo lograste?

Es un pop urbano, que fue grabado y producido en Miami y que me ha dejado grandes satisfacciones. Este tema me permite mostrar mi postura y transmitir lo que pienso con absoluta libertad. Al mes de su lanzamiento se posicionó como una de las canciones más solicitadas a nivel nacional, alcanzando los primeros lugares en los charts del país.

¿Y cuándo sale el disco?

Espero hacer el lanzamiento de mi disco a finales de este año. Hemos tenido cierto retraso porque hay detalles que no he querido dejar pasar por alto, quiero que este disco me identifique al 100% como artista y como persona.

En este momento preparas viaje a Colombia a grabar un nuevo tema. Cuéntanos sobre este nuevo desafío.

Sí, voy a Medellín para grabar los nuevos temas que serán parte del disco. Me emociona la idea de poder conocer a grandes productores en estos viajes. Aprendo mucho con cada uno de ellos y realmente lo que se crea en el estudio es magia.

También hay una gira con CNCO en la que participarás como cantante invitada. ¿Cómo surgió esto?

¡Sí y estoy feliz por ello! Los empresarios organizadores del “Más allá tour” de CNCO en Ecuador se contactaron con mi manager y le manifestaron el interés de que sea parte de la gira, como artista invitada, en nuestro país; así que me uno a 3 de las 6 fechas en las ciudades de Cuenca, Ambato y Quito.

¿Ya has estado en contacto con los chicos de la banda? ¿Qué piensas de ellos?

Tuve el gusto de conocerlos en la Teletón 2016 de Guayaquil, compartí en camerinos un ratito con ellos y tienen súper buena energía, son chicos que están cumpliendo su sueño y demostrando que realmente tienen talento.

¿Sientes que este es el mejor momento de tu carrera?

Me siento contenta, tranquila, en paz y con muchas ganas de seguir mejorando en mis cosas y en lo que ofrezco cada día. Es cierto que, gracias a Dios, grandes cosas me han pasado a lo largo de estos 7 años de carrera, pero el camino recién ha comenzado para Nikki Mackliff y hay mucho aún por pulir y por seguir logrando.

¿Qué recuerdos te traen conciertos como los de Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Chino & Nacho, Justin Bieber, Demi Lovato, Maluma y Joey Montana?

¡Wow!… pienso en ello y le agradezco a la vida por tremendas oportunidades. Soy fiel creyente de que todo sucede por una razón y si tuve la oportunidad de compartir esos escenarios con esos grandes artistas, lo tomé como un compromiso que me hizo crecer y aprender. Lo que en algún momento fueron sueños, se hicieron realidad; eso me hace feliz y es parte de lo que soy actualmente.

¿Qué componentes artísticos y comerciales hacen que sea más fácil para un artista internacionalizarse?

En esta carrera es importante darle al público (y a los medios) calidad: una producción musical de alto nivel, excelente proyección de imagen profesional, trabajar responsablemente, contar con la correcta asesoría y respaldo de tu equipo de trabajo y afortunadamente cuento con ello. La “internacionalización” es un proceso que se puede cumplir tras tocar muchas puertas, no es fácil, muchas veces depende de la inversión, de contactos, o del destino.

¿Cuál recuerdas como el momento que cambió el rumbo de tu carrera?

El rumbo de mi carrera cambió cuando me di cuenta de que si yo no tomaba al 100% las riendas de mi carrera, nadie lo haría por mí: cuidar cada detalle, cada decisión, ser parte de la estructuración de ideas y estrategias que se requiere. Dejé de e

nfrascarme en los errores, empecé a esforzarme más en cada objetivo planteado y a proponerme una meta diferente cada día.

¿Quién es tu apoyo fundamental en esta aventura?

Nunca puedo dejar de agradecer a quienes estuvieron conmigo desde el primer día y jamás dudaron de mí: Claudia Loaiza, Omar Montalvo y Giselle Villagómez. Sin duda alguna mis padres, mi familia, que desde el primer momento apostaron por mí y me ayudaron a pulir mi talento sin desconfiar. Actualmente cuento con mi equipo de trabajo del sello ARTISTGRUP: Pamela Pinos, Diana Arrobo, Danny Prócel, quienes se han puesto la camiseta al 100% y se han convertido en una familia para mí. A la cabeza está mi manager Giovanna Guarna, quien ha creído en mí fielmente y se ha preocupado por mi preparación y crecimiento de manera integral. De ella he aprendido mucho. Y no puedo dejar de mencionar a los fans y a los medios con su incondicional apoyo.

¿Te has enamorado muchas veces? ¿Ahora estas enamorada?

Estoy completamente segura que solo te puedes enamorar una vez, ilusionarte muchas, pero estar enamorada(o) solo una. El amor de pareja es una de las cosas más hermosas que existen, es una fuerza tan grande que une a 2 personas y hace que todo sea mágico. Ahora estoy tranquila y enfocada en mi trabajo.

¿Qué viene a futuro? ¿Qué otros proyectos tienes?

Se viene mucha música y proyectos a nivel actoral, que poco a poco irán conociendo a través de mis redes sociales.

