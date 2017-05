La que parecía ser la pareja perfecta hace tan solo unos meses atrás, ahora es el más claro ejemplo de una gran pelea mediática. Hablamos de Marjorie de Sousa y Julián Gil, quienes continúan usando sus redes sociales para responderse públicamente.

Luego de que distintos medios, comentaran sobre la demanda que la estrella venezolana interpuso ante el padre de su hijo Matías Gregorio, en la que “pidió a la corte que Julián Gil se haga una prueba toxicológica porque asegura que el actor toma sustancias ilegales” y además cataloga a su ex de “agresivo con otras personas del hogar”, Gil decidió contestarle a través de Instagram con un íntimo video de ambos.

En el video se puede ver a la actriz con Matías en los brazos mientras que Julian los besa a ambos. Pero, lo que nos causó intriga fue, la leyenda que escribió el argentino.

“El día de ayer diversos medios de comunicación dieron a conocer algunos extractos de la contestación a la demanda que interpuse en contra de Marjorie, a través de la cual de manera por demás falsa y con el único animo de perjudicar mi imagen, insinuó que soy un hombre ‘violento'”, señaló al principio de su descarga. “Entre otras cosas, solicitando al Juez que me sean practicados estudios psicológicos y toxicológicos, lo cual me ha entristecido de sobre manera, ya que si bien en todo momento había optado por guardar silencio por respeto a Marjorie y sobre todo a mi hijo, también considero que no puedo permitir que Marjorie y su equipo de asesores de manera irresponsable dañen mi imagen”

Gil consideró pertinente hacer las siguientes aclaraciones:

“Efectivamente yo interpuse una demanda contra Marjorie con la finalidad de que se me permita ver a mi hijo, ya que no existe cosa más hermosa en la vida que ser padre y no existe razón alguna que le de derecho a ella a decidir cuándo y cómo lo puedo ver, siendo además que fui yo quien solicitó al Juez se estableciera una pensión a mi cargo y en favor de mi hijo, lo cual no corresponde a las actitudes que Marjorie me imputa. Marjorie en su contestación a la demanda señaló que he sido un hombre ‘violento’ con miembros de su familia, sin embargo, no señala en que consistieron mis supuestas actitudes violentas y hacia quienes, lo cual evidencia que ella usa estos argumentos con el único fin de hacerme daño y presionarme para obtener unas cantidades de dinero por demás excesivas y absurdas que en nada se relacionan con mi hijo, trasladando un problema que se resolverá ante la Justicia Mexicana a los medios de comunicación”.

Finalmente, explicó el motivo por el cual usaba ese video. “Me sorprende que Marjorie señalé que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puse en los brazos de su madre, el video habla por sí solo”, aseguró.

Comentarios

comentarios