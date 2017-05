Kylie Jenner está lista para abrir las puertas de su mundo privado como nunca antes, como es de conocimiento de muchos, la integrante del clan Kardashian-Jenner estará estrenado su nueva serie Life of Kylie.

“Cuando creces frente a las cámaras, todo el mundo siente que te conoce, pero no es así”, dice la estrella de 19 años. “Siento que mucha gente tiene impresiones equivocadas de quién soy yo”.

Los fanáticos han visto a Kylie crecer en Keeping Up With the Kardashians desde que tenía 9 años. Hoy, vive una agenda muy apretada mientras maneja sus negocios, un imperio en las redes sociales, su imagen pública y siendo una adolescente normal junto a sus mejores amigas.

“Hay dos lados de mí. Una imagen que me siento obligada a mantener, y quien soy verdaderamente para mis amigos”, dice Kylie, “Este show es un regalo para mis fans”.

“Nadie tiene una vida perfecta. Pero no soy totalmente inocente porque mantengo este estilo de vida. No lo puedo hacer por siempre”, dice Kyle muy honestamente. “Esto no es Keeping Up With the Kardashians. Esto es como una terapia”.

¡Mira este nuevo tráiler de Life of Kylie!

Comentarios

comentarios