Lady Gaga publica partes de su emotivo documental Five Foot Two

“Soy conocida por ser más grande que la vida,” twitteó Lady Gaga, “pero realmente soy sólo… #GagaFiveFootTwo.”

Recientemente, la estrella pop compartió varios teasers de su próximo documental, Gaga: Five Foot Two. “He visto algunos clips del documental, pero decidí no verlos todos -o la mayoría de ellos, en realidad- porque no puedo ser objetiva con respecto a mí misma”, admite Gaga en uno de los videos. “Así que lo verás antes que yo”.

Es fácil entender por qué le resultaría difícil verlo. En otra escena, la cantante grita, “Estoy sola, todas las noches, y todas estas personas se irán, ¿verdad ?, se irán, y luego estaré sola. Y pasaré de tener a todo el mundo tocándome todo el día y hablándome todo el día, a el silencio total”.

Otra escena muestra a Lady Gaga, sola, revisando un plan de manejo del dolor en un consultorio médico. “La fase uno es tratar de sacarte de este dolor intenso que está en tu cara con el que te sientes como si estuvieras corriendo contra la marea todo el tiempo”, le dice a Gaga una mujer cuya identidad no se revela. “Sé que hay un componente psicológico en el que el Dr. Modir está trabajando, la fase dos, vamos a tratar de hacer que los músculos se reeduquen. Fase tres, hacemos girar la sangre para tratar de causar regeneración”.

La película promete darle a los fans una mirada libre a Gaga grabando Joanne, ensayando para el show del Super Bowl, el rodaje de A Star Is Born y el tratamiento de la separación de su prometido Taylor Kinney.

Gaga: Five Foot Two estrenará en Netflix el 22 de septiembre.

“Tuve una rara oportunidad de crear un retrato de un artista con un corazón y una mente tan abiertos”, dijo el director Chris Moukarbel a E! News. “Me siento muy afortunado de que Gaga confiara en mí y en mi visión”.

“Estoy emocionado de que la gente realmente conozca a la mujer con la que trabajo todos los días”, dice el manager de Gaga, Bobby Campbell, quien produjo el documental con Moukarbel y Heather Parry. “Es una de las personas más trabajadoras, más auténticas y verdaderamente hilarantes del mundo”.

Moukarbel “nos introduce en el íntimo mundo de Lady Gaga“, añade Lisa Nishimura, vicepresidenta de Documentales Originales de Netflix, permitiendo a los espectadores “experimentar el impulso, el conflicto, la pasión, la complejidad y el profundo proceso creativo personal detrás de esta singular artista”.

Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 10:10 PDT

