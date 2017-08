La protagonista de Gossip Girl celebró junto a amigas como Anna Kendrick, la diseñadora de joyas Lorraine Schwartz y Ofira Sandberg su entrada al llamado “tercer piso”.

En un par de imágenes que la actriz compartió en Instagram, se lee “Mis súper dulces 16… pero unos 14 años más tarde”.

My super sweet 16. …but like 14 years late. Una publicación compartida de Blake Lively (@blakelively) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 10:43 PDT

Como regalo, Blake Lively recibió un pastel de chocolate con cobertura de frutas y piezas de chocolate blanco.

“Feliz, feliz cumpleaños a nuestra maravillosa hermanita menor adoptada #blakelively Te amo tanto”, escribió Schwartz.

“Te deseamos el más feliz de los cumpleaños y el más dulce de los años, mi Blakey”, dijo Sandberg. “Tienes un corazón de oro y una sonrisa que ilumina los cielos. Te amo mucho pequeña hermana #blakelively #dirtythirty #friendsthatarefamily”.

Lively escribió: “La mejor sorpresa de cumpleaños = mis hermanas de otra madre @lorraineschwartz @ofirajewelz Las amaré hasta que tenga 40. Ni un día más”.

Una detalle que llamó mucho la atención fue que en la celebración fue notoria la ausencia de sus mejores amigas de The Sisterhood of the Traveling Pants, Alexis Bledel, Amber Tamblyn y America Ferrera, sobre todo porque hace unas semanas, Lively compartió una foto con las primeras dos y mencionó a Ferrara.

Y aunque Ryan no estuvo presente en la celebración, se burló de ella (como sólo él lo puede hacer) con una divertida y tierna felicitación en Instagram, que incluyó una foto de los dos en donde ella está cortada.

“Feliz cumpleaños a mi maravillosa esposa”, tuiteó Ryan, a pie de una imagen de ambos en una de sus tantas red carpets juntos. La imagen ha sido retuiteada más de 280.000 veces. El actor parece haber logrado el propósito de hacer este día muy especial para la rubia, madre de sus hijas, Ines y James.

