Selena Gómez es blanco de hackers y hacen una publicación falsa en su cuenta de Instagram

La actriz y cantante Selena Gómez ha tenido un pequeño imprevisto durante este lunes. En el perfil de Selena aparecía una imagen de Justin Bieber desnudo.

Pero no, no la compartió la cantante sino un grupo de hackers que entraron en su perfil de Instagram robándole su intimidad. Las imágenes de Bieber no eran nuevas, fueron publicadas en 2015 durante las vacaciones del cantante en Bora Bora. Un diario internacional las publicó y al artista no le hizo ni pizca de gracia.

Así lo lamentaba días después: “Siento que ya no puedo estar a gusto desnudo en un sitio privado. Uno se debería sentir a gusto en su propio espacio, sobre todo cuando estás lejos”, declaró entonces.

Junto a la imagen desnudo de Justin Bieber, los hackers dejaron este mensaje: “Sigue a @islagang @BZLL y @Cal695 nosotros dominamos la escena”, escribieron. De hecho, uno de éstos piratas es el mismo que hackeó el perfil de Ariana Grande durante el pasado mes de agosto.

La imagen de Bieber al natural consiguió en apenas dos horas casi 30.000 interacciones y cerca de 18.000 comentarios. Tras el ataque, el perfil de Selena Gómez permaneció inactivo durante casi 6 horas hasta que se consiguió restablecer de nuevo la seguridad en la red social de la cantante.

Selena Gómez tiene más de 1300 publicaciones en Instagram y alcanza los 125 millones de followers. Por ahora, la artista no ha hecho ninguna declaración respecto a este ataque cibernético.

Comentarios

comentarios