Selena Gómez y su novio, el cantante The Weeknd, llevan una relación tan buena que decidieron ir más allá e irse a vivir juntos en Nueva York. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la pareja, que conversaron con el programa Entertainment Tonight, quienes comentaron que el par de novios vive en un apartamento en Greenwich Village por el que pagan $16,000 de renta mensual. Selena, quien está filmando una cinta con el director Woody Allen, ha aprovechado su estadía en la Gran Manzana, y anoche se robó el show en el desfile de Coach 1941, a donde llegó con un look muy urbano de jeans y chaqueta de cuero café, que acompañó con unas carísimas botas de Stuart Weitzman. Dinos que te parece este look

