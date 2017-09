El cantante contó como convive con estos ataques.

Luego de emprender su carrera como solista, han sido varios los episodios en los que Zayn Malik ha tenido que enfrertarse a crisis de ansiedad.

En una reciente entrevista con US Weekly, el cantante de 24 años reveló de como convive con ello: “Simplemente ser sincero, ser sincero acerca de todo, explicar lo que es, lo que te hace sentir incómodo, con lo que te sientes bien”.

Malik agregó que ha avanzando sobre su lucha: “Siento que fue sólo un impacto positivo en todo lo que sucedió después y que la gente ahora tiene una mejor perspectiva de donde yo venía y el momento, así como un entendimiento de que no venía de ser necesariamente ingrato, digamos, o no estaba al tanto de las oportunidades que tenía frente a mí, era sólo yo que luchaba con poder realmente estar allí”.

“Definitivamente me alegro de que lo tengo fuera de mi pecho, como cualquier persona cuando siente que estás guardando algo de alguien y que tienes que hablar de ello y aclararlo”, agregó.

El novio de Gigi Hadid se abrió detalladamente sobre su ansiedad en su autobiografía publicada en 2016.

Hace unos meses contó a la revista Vogue: “Siento que siempre estoy tratando de trabajar en algunas cosas, en algunos problemas alrededor de algunos temas…” compartió en el introvertido cantante. “Para mí, personalmente, se trata de llegar a no ser una persona arrogante que se toma todo muy en serio. No es que siempre trate de ser pretencioso o decir algo que va a cambiar el mundo. Siento que sólo soy una voz entre millones (de voces)”.

Y apuntó a la afamada publicación: “Desafortunadamente mi ansiedad… a las presentaciones en vivo no ha sido lo mejor para mí. Con la magnitud del evento sufrí el peor ataque de ansiedad en mi carrera. No puedo disculparme lo suficiente, pero quiero ser honesto con todos quienes pacientemente han esperado para verme. Les prometo que haré mi mejor esfuerzo para no decepcionarlos ahora”.

