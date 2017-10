#AHORA Francotirador descargó un arma automática contra una multitud que asistía a un festival country en Las Vegas. El hombre identificado como Stephen Paddock, DE 64 años, disparó desde el piso 32 del Mandalay Bay. El saldo hasta ahora es de 50 muertos y más de 200 heridos. Autoridades detuvieron a la mujer que lo acompañaba. Decenas de videos han circulado en las redes sociales sobre el momento del ataque.

