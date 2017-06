Alec Baldwin Hablemos de Trump

Se ha convertido en el rey de la comedia norteamericana subiendo los ratings del legendario programa “SaturdayNight Live” a sus niveles más altos en los últimos 22 años gracias a su imitación de Donald Trump. Su sketch con Melissa McCarthy imitando al portavoz Sean Spicer se convirtió inmediatamente en un clásico.

¿Cómo llegaste a personificarlo?

Fue como saltar a un precipicio. Cuando me reuní por primera vez con Lorne Michael (productor de “SaturdayNight Live”) y me pidió que lo hiciera, no acepté. Tenía otros compromisos profesionales y familiares.

¿Cómo te preparaste para interpretarlo?

Miré algunos videos de Trump, pero obviamente no soy un impresionista. Me encanta observar a iconos como De Niro, Pacino o Tony Bennett, y he visto sus videos y películas cientos de veces porque los amo. Pero no era el caso de Trump. Conseguí algunos episodios de “TheApprentice” y otras grabaciones donde aparece, pero la verdad es que no es tan difícil de imitar: su voz, su aspecto físico y su pelo son muy reconocibles.

¿Ves el humor como una forma de resistencia?

Muchos lo piensan así y me agradecen, porque me ven como parte de esa resistencia. Pero yo no me veo así. Lo que me interesa es entretener a la gente. Me han comentado que a través de mis imitaciones he humanizado a Trump, haciéndolo más simpático. Mi meta es hacer reír al público, y eso me lo agradecen, porque ayuda a soportar esta terrible época que está viviendo Estados Unidos. Trump ganó por una serie de circunstancias. No sé si los rusos hackearon o no la elección, pero Hillary no presentó su mejor lado durante la campaña, su marido fue guardado en un cajón, quizás porque querían que ganara por sí sola.

¿Por qué crees que Trump produce tanto resquemor?

Quiero aclarar que no odio a Trump. Nunca me siento a hablar mal de él. Lo que sucede es que estoy triste y desilusionado porque es el Presidente, y porque creo no era la mejor persona para el cargo. Incluso los republicanos tenían dos o tres candidatos mejores que Trump. Por otro lado, nunca había visto a una persona que atrajera tanta atención como él. Los neoyorquinos incluso lo comparan con el desastre del 9/11…

Comentarios

comentarios