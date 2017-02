Si hay algo que Ashton Kutcher sabe hacer muy bien, es utilizar su celebridad para el bien y cambio social. El ex bromista de “Punkd” se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos para hacer la seria solicitud de proveer mayores esfuerzos para luchar contra el trasiego y explotación sexual infantil.

Esta iniciativa no es ajena para el actor, a través de su fundación Thorn, él aporta su grano de arena. Y él no sólo se dedica a denunciar, también participa. “He estado en redadas del FBI en las que he visto cosas que nadie debería ver. He visto un vídeo de una niña de la misma edad que la mía [dos años] violada por un estadounidense que estaba en Camboya de turismo sexual”, contó tratando de contener sus lágrimas. “He conocido a víctimas traídas desde México, víctimas en Nueva York, en Nueva Jersey, por todo nuestro país”, agregó.

El hombre de 39 años fundó la organización en 2012 con su ex esposa Demi Moore y el mayor objetivo de Thorn es desarrollar un software para ubicar víctimas de explotación sexual en internet, el mercado principal para la compra y venta de niñas y niños, según estudios realizados acerca del tema. Kutcher acudió ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado para solicitar apoyo a su organización, la que a través de una de sus herramientas, Spotlight, logró identificar unas seis mil víctimas en seis meses.

Kutcher, padre de dos junto a Mila Kunis, subrayó que si le tecnología facilita la compra y venta de pequeñas almas, también funciona para combatirla. Él indicó que una ocasión fue abordado por una agencia gubernamental para ayudar a localizar a una niña que durante tres años había sido abusada sexualmente.

“Éramos la última línea de defensa. Un actor y su fundación”, dijo y confesó su frustración de no haber podido ayudar a ubicar a la víctima. “Durante los siguientes tres meses, me acosté cada noche pensando que esa niña seguía siendo víctima y que si tan sólo hubiera creado el software correcto la hubiésemos podido salvar”, aseveró.

Ojalá que Kutcher reciba el apoyo que necesita. Es satisfactorio ver la evolución de un cuasi payaso a un hombre con importantes causas sociales.

¿Qué opinas de la misión de Kutcher?