Sofía Vergara se convirtió en una de las protagonistas de la noche de los Globos de Oro. Y no precisamente porque se llevara uno de los premios ya que, aunque ha estado nominada en cuatro ocasiones por su trabajo en Modern Family, todavía no ha logrado llevarse la estatuilla. El motivo que encendió las redes sociales fue una broma que no ha sentado bien a todos. Sucedió cuando la actriz subió al escenario para presentar a las hijas de Sylvester Stallone. “La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tiene una tradición anal… uy, perdón, quiero decir, tiene una tradición del ano. Tienen una tradición que hacen cada año… eligiendo a una segunda generación de actores para ayudar en la presentación de los premios”, dijo la actriz, buscando (y consiguiendo) la carcajada de los asistentes, a través de una burla a su dificultad para pronunciar la palabra “anual” en inglés.

El público aplaudió el sentido del humor de la colombiana, sin embargo, no a todos les ha parecido gracioso. Es más, ante la dudosa oportunidad de la broma, muchos pensaron que incluso podría tratarse de un error real de pronunciación, aunque ella misma se encargó de despejar dudas y aclarar que se trataba de un chiste, un momento cómico para hacer la ceremonia de entrega de premios más amena y divertida. “Parezco sola detrás del escenario, pero la verdad es que estaba acabando de preparar mi broma sobre el ano, ¡¡¡jajajajja!!! Se trata de entretener, escribió en Instagram.