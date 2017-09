Sí, en esta oportunidad los rumores resultaron ciertos: Belinda y Criss Angel son ahora ex novios.

A través de Twitter, la estrella mexicana confirmó recientemente: “No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida personal, pero estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”.

La relación entre la cantante y el ilusionista había estado rodeada desde hace varias semanas por rumores de infidelidad, los cuales habían sido desmentidos por ambas partes. El último fue Criss, quien tras acusaciones del programa Ventaneando escribió en Twitter: “¿De verdad? Sé que no puedes respaldar ninguna de tus acusaciones. No existen. [Esto está] en manos de mis abogados. [Son] noticias falsas. Más cosas por venir”. En otro mensaje aseguró, “La verdad nos hará libres. Como magia esta historia se acabó”.

Pero parece que Criss Angel tiene mucho más que decir, sobre todo luego de que su ex hiciera pública la separación…

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió parafraseando a Mooshcoo.

Ouch! ¿le dijo “maestra del engaño” a Belinda?

Inmediatamente generó una ola de comentarios por parte de belifans que defienden a su ídolo.

