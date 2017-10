Carlos Vives critica a su compatriota Maluma y el responde

En una reciente entrevista en un diario Argentino, el cantante colombiano lanzó fuertes críticas en contra del reggaetón. ¨Se llama Nuestro Secreto. Es todo lo contrario a lo que uno escucha. El reggaetón es contenido sexual explícito; para un caballero es difícil entenderlo¨ dijo. El cantante también agrego ¨Hay una ley que dice que los caballeros perdemos la memoria. Le pierden el respeto a la mujer, es una cuestión de educación y cultura. Me llama la atención de los jóvenes hablando de esas cosas y eso me hace recordar una frase de mi abuelo: ¨Dime de qué ufanas, y te diré que careces¨ No puedo entender al tipo cantando lo que le hace a una mujer, jactándose de eso.¨

Cada quien puede interpretar las cosas como quiera pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos. Una publicación compartida de Carlos Vives (@carlosvives) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 8:21 PDT

“Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada “comercial”. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”, aseguró Vives.

A continuación vino la pregunta de colaboraciones que ha hecho con su compatriota Maluma, a lo que él intérprete de Al Filo de Tu Amor respondió: “Claro, y también le he dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se me han acercado a mi con cariño. A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: “¿Qué es el trap?” Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés”.

Continuó: “Estos jóvenes están copiando eso. A Chalry García lo influenció The Who y se expresa con esas cosas. Y a Maluma le gusta el trap. Es música pornográfica. ¿Donde ves tu pornografía? En canales especializados; no cuando prendes la tele”.

Después de las declaraciones de Carlos Vives en contra del reggaetón y de su compatriota. Al darse cuenta de el revuelo que causaron sus palabras Vives agregó “Cada quien puede interpretar las cosas como quiera, pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos”. En un post que puso en instagram al cual Maluma comentó con varios emojis de las manos rezando.

¿Será que esta pelea se acaba y termina en otra colaboración entre estos dos grandes del mundo de la música?

