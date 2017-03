El galardón para Casey Affleck, en la gala de los Oscars este pasado domingo, sólo ha avivado las alegaciones de abuso sexual que se remontan a 2010. Cuando el hermanito de Ben comenzó a recibir nominaciones por su actuación en “Manchester by the Sea” las demandas de dos mujeres que trabajaron en su film documental “I’m Still Here” salieron a relucir. Ambas reclaman que al rechazar avances del actor, una se levantó en su habitación de hotel para encontrarlo en camiseta y calzoncillos a su lado, él promovió bullying de parte del equipo al punto que ambas renunciaron. Affleck resolvió el asunto fuera de corte.

Tan pronto las primeras postulaciones se publicaron, varios actores expresaron su repudio a que un abusador pudiera recibir el premio máximo de la industria del cine. Por supuesto, Affleck no es el primer hombre blanco en salirse con la suya y que la Academia y otros puedan ver la diferencia entre “el arte y el artista”.

Woody Allen es adorado a pesar de que su actual esposa comenzó siendo su hija adoptiva y otra de sus hijas lo acusó de abuso sexual. Mel Gibson también se encontraba en la sala compitiendo como Mejor Director tras salir a la luz expresiones racistas, antisemitas y de pura violencia contra una ex.

Brie Larson, la ganadora del Oscar por Mejor Actriz en 2016 por su interpretación de una víctima de abuso sexual, ha tenido que presentarle el premio a Affleck en los Golden Globes y los Oscar. Muchos resaltan que Denzel Washington tuvo que aplaudir, y muchos otros ahí para no parecer malos perdedores, a Affleck mientras eran mejores merecedores del galardón. Twitter ha expresado su repudio a esta distinción de muchos colegas y grandes de la industria.

Mientras, Affleck se expresó al respecto en una entrevista sobre este escándalo. “Pienso que cualquier clase de maltrato a alguien por cualquier razón es inaceptable y que cada cual merece ser tratado con respeto en el lugar de trabajo y en todos los lugares”, dijo el hombre de 41 años.

Affleck dijo que ninguno de los involucrados en las demandas está permitido a expresarse al respecto, pero que la gente que lo acusó no conoce la historia entera. “No hay nada que pueda hacer al respecto, más que vivir mi vida y expresar mis valores y vivir de acuerdo a ellos todos el tiempo”, expresó al Boston Globe.

En el pasado Affleck se refirió a las demandas como un caso de extorción.