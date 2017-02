Según The Hollywood Reporter, el productor de la franquicia de Cincuenta sombras de Grey, Michael De Luca, está trabajando junto a Yoko Ono en un biopic – que aún no tienen título – que contará su relación con John Lennon, como también sus protestas y esfuerzos contra la guerra.

El guionista de The Theory of Everything (La teoría del todo), Anthony McCarten, escribirá la película y será co-productor del proyecto, junto a Ono, De Luca y representando la casa productora Immersive Pictures, John Bratman.

“La historia se concentrará en los temas relevantes al amor, coraje y activismo en los EE.UU. – con la intención de inspirar la juventud de hoy día a que se levante y tenga una visión clara del mundo que ellos desean”, declaró De Luca. “También me siento muy honorado al estar trabajando con Yoko Ono, Anthony McCarten y Josh Bratman para contar esta historia de dos íconos increíbles conocidos globalmente”.

De Luca también es el productor de grandes producciones como: Captain Phillips, Moneyball y The Social Network. Y tratándose de McCarten, él ha sido el autor del biopic de Winston Churchill, Darkest Hour, que llegará a los cines el 12 de enero de 2018.

En fin, la fama de la pareja no solo ha sido por ser artistas reconocidos mundialmente, sino también por las controversias que le rodeaban. Desde un principio, la historia de su relación empezó con el pie izquierdo ya que siempre se ha rumoreado que Lennon le fue infiel a su primera esposa, Cynthia Lennon, con Ono. Además de que muchos fans de la banda The Beatles creen que su separación fue por culpa de Yoko. A pesar de todo, la pareja se casó el 20 de enero de 1969, y estuvieron juntos hasta el día que John fue asesinado – a sus 40 años – frente al edificio donde residía en Nueva York, el 8 de diciembre de 1980.

La historia de amor de Yoko y John fue trasladada al cine en 1985 en la TV Movie John and Yoko: A Love Story, en donde Kim Miyori interpretó a Yoko Ono y Mark McGann hizo lo suyo con el papel de Lennon.