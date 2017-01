La horripilante actuación de Mariah Carey en el espectáculo para recibir el Año Nuevo en Times Square fue el último momento viral de 2016 y el primero de 2017 y todo indica que aún hay tela que cortar. La diva sostiene que su participación fue saboteada por micrófonos y audífonos defectuosos, mientras que el equipo de producción asegura que ella se saltó el ensayo y que el resto de los participantes no enfrentó problemas.

Carey lució confundida sobre el escenario durante la interpretación del segundo tema de su corta intervención, se vio encogiéndose de hombros y expresando su descontento resaltando los mal funcionamientos técnicos. En un momento se escuchó el playback y ella sólo puso su micrófono abajo y ni siquiera ejecutó la coreografía. Para “opacar” un poco los problemas que estaba teniendo intentó cantar la canción aun que no escuchara nada de la pista, sin embargo no pudo hacerlo y por el contrario decidió hablar con el público y hacer que ellos cantaran un pedazo de la canción.

La representante de la artista, Stella Bulochnikov, expuso su versión del asunto tras lo que considera son ataques de Dick Clark Production, quienes estaban a cargo de producir el evento. El equipo de producción dijo que los señalamientos de Carey de sabotaje eran maliciosos y difamatorios y ahora la manager sin pelos en la lengua responde a través de Entertainment Weekly con un detallado desglose del evento.

“No es cierto. Llegamos a Times Square a las 2:30pm y el escenario no estuvo listo hasta las 3:20. Tuvimos que esperar por el manager del escenario, tuvimos 30 minutos para ensayar. Ella estaba al lado del ensayo con sus audífonos y su micrófono para hacer la prueba de sonido, lo más importante para ella es el sonido. El sonido estaba entrecortado y le aseguraron que estaría funcionando en la noche”, explicó y resaltó que durante la entrevista con Ryan Seacrest previo a la participación ella tampoco podía escuchar.

Bulochnikov dijo que reportaron problemas con los audífonos y micrófonos de Carey y los productores aseguraron que funcionarían una vez ella subiera al escenario. “Faltaban cuatro minutos para que Mariah saliera y ella no escuchaba la música en sus oídos, los micrófonos estaban muertos. El otro manager de escenario dijo que funcionarían en la emisión en vivo. Las cosas se volvieron caóticas, cuando ella va en vivo no puede escuchar nada. Se quitó sus audífonos y por el ruido de Times Square no podía escuchar nada, es una locura, a ese punto no había forma de recuperarse”.

Su manager contó que Carey acortó sus vacaciones en Aspen porque le habían rogado que actuara y dijo que ella pidió que eliminaran la participación de su representada en la costa oeste, pero le dijeron que no se podía. “Ellos preferían emitir un show con problemas técnicos para tener un momento viral en lugar de proteger la integridad del espectáculo y la producción”, acusó la manager.

¿Qué pasó cuando Carey abandonó el escenario?

“Ella tuvo la decencia de ir a donde Seacrest y participar en la caída de la bola (conteo de fin de año) y se marchó.

¿Cómo se siente ella al respecto?

“Ella está ignorando el asunto, tiene muchas más cosas importantes que hacer. Y esto cae en la categoría que ninguna buena acción queda sin castigo, ella les estaba haciendo un favor. A ella le dijeron ‘te ruego que hagas esto, América necesita este momento después de Donald Trump’”.

Bulochnikov insiste que los productores querían que sucediera un momento viral porque no cortaron a comercial cuando Carey enfrentó los primeros problemas. Ella también rechaza que su artista estuviera doblando, que es una práctica común grabar la música especialmente en circunstancias como las de fin de año, con mucho ruido y caos.

Bulochnikov quiere una disculpa formal y pública, pero Dick Clark Productions insiste que todos los monitores, micrófonos y audífonos estaban funcionando y que “respetamos a Carey como artista y reconocemos sus logros en la industria”.