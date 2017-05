Jim Parsons y Todd Spiewak están oficialmente casados, un representante de la estrella ganadora del Emmy de The Big Bang Theory lo confirmó a People Sunday. La feliz unión se dio en el Salón Rainbow en la ciudad de Nueva York, según informó Page Six.

Parsons y Spiewak también habían provocado rumores de compromiso en 2014.

En noviembre pasado, él y Spiewak, diseñador gráfico, celebraron 14 años juntos.

“Conocí a este tipo (el que tiene el micrófono) hace 14 años y fue lo mejor que me pasó, sin competencia”, dijo Parson en Instagram en ese momento. “Uno de sus mejores regalos para mí es que ya no me lleva a cantar karaoke. También creo que fue un selfie con una cámara real, ya que nuestros teléfonos no podían hacer eso en ese entonces jajaja!”.

Parsons le dijo a James Lipton en Inside the Actors Studio en 2015 que él y su pareja se conocieron en una cita a ciegas en 2002 en un bar de karaoke. La primera canción que el actor cantó fue I Found Someone.

¡Qué romántico!

La homosexualidad de Parsons fue revelada públicamente en un artículo publicado en el New York Times de 2012, en el que se decía que era gay y que tenía una relación de 10 años.

“Nunca tuve una pieza que saliera, simplemente no lo mencioné”, dijo Parsons a Lipton. “Llevé a Todd conmigo a los eventos … y finalmente un día, mientras trabajaba en Harvey, hice un artículo con Patrick Healy para The New York Times y él solo preguntó, ‘Como hombre gay, ¿fue significativo para ti trabajar en The Normal Heart?‘ Y yo dije como, ‘Bueno, sí. Sí.’ Y qué maravilloso … No puedo decirte lo maravilloso que era, qué regalo me dio con una pregunta… De repente, estaba fuera del closet oficialmente.”

