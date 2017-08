Eugenio Derbez se molesta con su hijo Vahdhir por darle esta noticia

Tal parece que a Eugenio Derbez la idea de convertirse en abuelo no le agrada mucho. Así lo dejó ver durante una conversación que tuvo con su hijo Vadhir, de 26 años, quien estando en el programa radial de Piolín, lo llamó para darle la noticia de que iba a casarse y que su novia estaba embarazada, haciendo que el actor no ocultara su molestia.

“No esperaba decirlo así en radio, pero ya me toca, me voy a casar. Se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para revelarlo”, comentó Vadhir, dejando a Derbez sorprendido. “¿Es en serio? ¿Pero por qué no me avisaste?… O sea, pero esas cosas no tengo que saberlas por el radio o las revistas. Soy tu papá, vienes y lo platicas conmigo, lo analizamos… Aparte de que estás muy j

oven para casarte”, le dijo el mexicano a su retoño con reproche, agregando una pregunta que caldeó aún más los ánimos.

“¿Embarazaste a tu novia?”, dijo Eugenio, y Vadhir respondió: “Sí, obviamente eso no lo voy a decir aquí, pero pues sí”.

Y fue en ese momento cuando el creador de la Familia P. Luche se molestó más y hasta le recordó a su hijo que desde muy niño le enseñó a usar condón.

“Pero, Vadhir, cuántas veces te lo dije. No puedo creerlo, te dije mil 500 veces que te cuidaras. No tienes que confiar en lo que te digan los demás, a mí me sucedió lo mismo. Y porque a mí me ocurrió, no quería que te pasara a ti. Desde que tenías 12 años te enseñé cómo ponerte un condón, te dije que te cuidaras. Chaparrito. De veras que no se vale”, dijo Derbez.

Y cuando Derbez le estaba diciendo a su hijo que por no ser responsable ahora echaría su carrea como cantante y actor por la borda, Piolín intervino y le reveló al actor y director que se trataba de una broma, haciendo que el comediante de 55 años sintiera alivio.

Escucha toda la conversación aquí y dinos que te parece la reacción de Eugenio.

Comentarios

comentarios