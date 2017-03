El vocero de Emma Watson ha declarado que tomarán medidas legales contra quien resulte responsable de la filtración de las imágenes íntimas de la actriz.

Las fotografías fueron tomadas años atrás para una sesión, donde la joven de 26 años aparece semidesnuda probándose diferentes vestuarios. Según declaró el representante de la actriz las imágenes fueron robadas y subidas a la Internet .“Las fotos son de una sesión de ropa que Emma tuvo con un estilista hace un par de años. Y han sido robadas”, afirmó a BBC.”No son fotografías pornográficas. Los abogados ya están al tanto y no haremos más comentarios”, agregó.

Según el medio Daily Mail, se cree que la actriz de La Bella y la Bestia ha sufrido un hackeo. Las fotografías de esa sesión de vestuario estarían además mezcladas con las de otra mujer desnuda que no sería la actriz.

En 2014, la intérprete fue amenazada con la divulgación de fotos íntimas, luego de que en su rol de embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, diera un discurso sobre la igualdad de género “En el momento en que me acerqué y hablé sobre los derechos de las mujeres, me amenazaron inmediatamente: en menos de 12 horas recibí amenazas”, declaró confirmando que dichas imágenes no existían.

La reciente filtración de imágenes surge una semana después de que Emma Watson fuera criticada y tratada de hipócrita por una periodista ante la sesión de fotos que realizó para Vanity Fair donde aparece semi densuda “El feminismo trata sobre dar oportunidades a las mujeres. El feminismo no es un plato con el que pegar a otras mujeres. Es sobre libertad, sobre liberación, sobre igualdad. Realmente no sé qué tiene que ver mi pecho con esto. Es muy confuso. Estoy confundida. Mucha gente está confundida”, respondió Watson.