Gigi Hadid ha sido escogida como la protagonista de la nueva edición de la revista Harper’s Bazaar, y en la entrevista a la modelo de 22 años explicó por qué no está buscando nuevos miembros para su famoso grupo de amigas.

Cuando alguien se hace famoso, “se descubren muchas cosas interesantes de tus amigos”, comenta Gigi. “Así que, de una forma es bueno porque aprendes que es mejor tener pocos amigos que un montón de amigos de los que en realidad no estás muy seguro. Hay gente que entiende que los amo y que saben que cuando regreso a la ciudad los voy a llamar, pero a veces no puedo llamar todos los días porque estoy en lugares raros. He perdido muchos amigos porque estoy muy ocupada en un corto período de tiempo, y ellos no se ponen en contacto, pero si yo no los contacto, entonces dicen que yo he cambiado”.

Su grupo de amigas, que por cierto incluye modelos como su hermana Bella Hadid y Kendall Jenner, además de la gran Taylor Swift, es todo lo que ella necesita asegura. “El tiempo que tengo libre, ni siquiera es suficiente para darle atención a la gente que amo”, explicó. “Soy buena con [los amigos] que tengo”.

Gigi cuenta que en sus momentos buenos y malos, tanto profesionales como personales, su squad ha estado ahí para todo. Y Taylor, ha sido una de las que siempre la ha animado y reconocido el trabajo que hace.

“Como amiga, Gigi es una de las personas de las que tomo consejos. Ella tiene esta increíble habilidad de ver todo los lados de una situación y simplemente está ahí para ti, para ver la complejidad de la gente. La regla Nº1 de Gigi es tratar a la gente como ella quiere ser tratada, así que ella llega a tiempo (o temprano) al trabajo, saluda a todos en el set, les pregunta cómo están y de hecho escucha sus respuestas”, escribió la intérprete de Bad Blood en un correo electrónico. Y definió a Gigi como un “tipo de persona innatamente inclusiva” y la elogió por convertirse en una “gran y poderosa jugadora y empresaria sin comprometer eso”.

Un gran apoyo para Gigi es su hermana de 20 años. “Ella es muy comprensiva sobre las demandas de este trabajo, y es realmente genial que yo pueda hablarle al respecto. Porque gran parte del tiempo me siento sofocada por mi propia ética de trabajo y por las expectativas que me trazo a mí misma”, dice la modelo. “Es muy bueno cuando tienes a alguien que dice, “Está bien que te tomes tiempo para ti misma”.

Encontrar ese balance, y pautar límites, solo ha hecho que Gigi sea una mejor modelo.

“Convertirse en una mujer joven exitosa y financieramente independiente tan temprano viene con responsabilidades, lo que puede quitarle la inocencia a la vida”, dijo su madre Yolanda Hadid a la publicación. “Pero sentimos mucha gratitud por el maravilloso viaje en el que se encuentra Gigi”.

Creo que algo que siempre olvidamos es pensar que las modelos y celibrities que vemos en tv o en redes también son personas reales, con problemas reales y es bueno reconocerlo también.

