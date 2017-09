Gigi Hadid vuelve a protagonizar el circo de Tommy Hilfiger en Londres.

La firma Tommy Hilfiger ha revolucionado la semana de la moda en Londres, con un show lleno de acrobacias, luces y música, para presentar su tercera colección de la firma en colaboración con la modelo Gigi Hadid.

El fashion week de Londres llegó a su fin con el desfile de Tommy Hilfiger, uno de los más esperados por los amantes de la moda. Con el nombre “Rockcircus”, y con la modelo Gigi Hadid como protagonista, la marca presentó todas sus nuevas colecciones.

“Colaborar con Tommy ha sido una excelente introducción al mundo del diseño, y también me ha enseñado a expresar mi individualidad y encontrar inspiración en todo lo que me rodea. Tal y como en nuestras dos cápsulas anteriores, me mantuve fiel a mi estilo personal, combinando mi propio giro con el ADN de la marca en cada pieza de la colección”, aseguró la modelo en una entrevista.

La colección Otoño 2017 “TOMMYXGIGI” diseñada por Tommy Hilfiger en colaboración con la modelo americana y embajadora Gigi Hadid, presentó ropa deportiva, calzados y accesorios para mujeres, incluyendo relojes y anteojos de sol. La colección es una propuesta rebelde inspirada en el legado de los años 90 de la marca. Los diseños representan la cultura juvenil que se reinterpreta con un estilo más sofisticado.

La ropa presentada por la marca incluye muchos cuadros y flores, con el rojo y el azul como los principales colores, creando una mezcla entre el estilo clásico y urbano, con cuadros escoceses.

Pero el highlight de esta pasarela es que por primera vez en la historia de la moda, vimos desfilar a los 3 hermanos Hadid, Gigi, Bela y Anwar cautivaron al público con la nueva colección de Tommy Hilfiger. Seguro un momento muy emocionante para ellos.

