Hasta la llegada de su príncipe azul, Megan era una actriz de 35 años, divorciada,tratando de abrirse paso en Hollywood, una tarea que como le dirá cualquier actriz tratando de abrirse paso en Hollywood, no es nada fácil.

El príncipe la conoció en junio pasado en Londres a través de Misha Nonoo, una diseñadora de modas londinense que hasta hace poco estaba casada con Alexander Gilkes, uno de los mejores amigos de Harry durante sus días de estudiante en Eton.

Antes de viajar al sur de España para sus vacaciones de verano, Meghan publicó fotos de Buckingham Palace en su cuenta de Instagram y fue vista en el palco real durante un campeonato de tenis en Wimbledon. Desde entonces, y a pesar de las obvias dificultades para llevar adelante un noviazgo normal, la pareja ha encontrado momentos de intimidad.

El Telegraph de Londres buscó rasgos de su personalidad hurgando en su blog, The Tig, donde la actriz da consejos de moda y estilo de vida en un tono que ha sido comparado con Goop, el muy popular sitio de Gwyneth Paltrow. ¿Qué descubrió el periódico? Que a Meghan le gustan las sensaciones “cálidas y tiernas”, que ama París, que toma su trabajo como embajadora de World Vision Canada y como promotora de Naciones Unidas para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres muy en serio, y que ama a su perro.

Lo más importante de todo, sin embargo, es que ha luchado con sus propios “demonios”. “Mis veintes fueron brutales”, escribió en una ocasión, “estuve en una constante batalla conmigo misma, juzgando mi peso, mi estilo, mi deseo de ser tan ‘cool’, ‘hip’ e inteligente como el resto”.

Ya lleva varios meses de relación el Principe Harry y hemos sido testigos de los pequeños, pero significantes, cambios que ha sufrido la actriz. Como por ejemplo se cuida mucho de exponerse a la luz pública. En diciembre de 2016 decidió no asistir a la boda de su co-estrella Patricl J. Adams para no llamar la atención de la prensa y no arruinar el momento mágico de su amigo.

Se escucharon rumores de que la actriz podría estar pensando en dejar su papel como Rachel Zane en la serie Suits para dedicarse a crear su vida de “Princesa”, sin embargo estos rumores no han sido aclarados aun.

Lo cierto es que han sido contadas las veces en las que hemos visto a la pareja junta por las agendas apretadas que tienen los dos.