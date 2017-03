En una entrevista con The Edit, la estrella de 79 años asumió haber sido una de las afectadas por el acoso desde que era pequeña. “Fui violada cuando era una niña, me han despedido porque no me he acostado con mi jefe y siempre pensé que era por mi culpa”, contó, “Me costó 60 años aprender a decir que no”.

Asimismo, la doble ganadora del premio Oscar admitió que su madre, Frances Ford Seymour, también fue violada de pequeña, explicando que este problema es mayor y más generalizado de lo que nos creemos. “He conocido chicas a las que les ha pasado lo mismo que a mí, estaban siendo vejadas y ni siquiera sabían que era así. Ella piensan que ocurrió así por no haber sabido decir que no a tiempo”.

Sin mal que por bien no venga, estas circunstancias le ayudaron a convertirse en una mujer activista de Hollywood, defensora de los derechos de las mujeres. “Una de las cosas que debe lograr el movimiento femenino es que las mujeres se den cuenta que una violación no es por su culpa”, explica.

La actriz fundó el Centro Jane Fonda para la Salud Reproductiva Adolescente hace 16 años, una organización que ayuda a prevenir el embarazo en menores de edad. Haciendo así una labor por esas jóvenes que no saben defenderse y se convierten en víctimas de los agresores.

A Jane no le han faltado palabras de crítica al mundo del cine hollywoodiense, opinando que cada vez dan más importancia al físico en detrimento del talento.

La entrevista finalizó con una sentencia que aplicaría a su vida actual gracias a su experiencia. “Si volviera a verme en una de aquellas situaciones, ahora diría: `No, eres una mierda. No me gusta la manera en que me tratas´. Y se iría”.