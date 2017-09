¿Cuál es el gran beneficio de que tu padre salga con Jennifer López?

Para empezar, ella puede ser su entrenador de canto.

Pero quizás Ella, la hija de Alex Rodriguez, nos pueda responder esa pregunta con certeza. Pues, el orgulloso padre compartió una historia de Instagram donde vemos a su hija de 9 años cantando Scars to Your Beautiful de Alessia Cara. A-Rod escribió: “Coach JL” y también etiquetó el entrenador vocal Stevie Mackey que estaba tocando el piano.

En el video, la estrella de Ni Tú Ni Yo retiene el pelo de Ella y la mira con atención mientras canta, además da a Ella indicaciones sobre cómo tocar notas individuales de la canción.

El famoso entrenador vocal hizo una sesión de jam session completa, e incluso Bebe Rexha fue parte de la diversión de backstage como se ve en un video compartido por Mackey.

A Ella también se le unió la hermana mayor Natasha. Los dos, que viven en Miami, visitaron Las Vegas con su padre mientras huían del huracán Irma durante el fin de semana.

Aww so cute ❤️ #jenniferlopez #jlo #jlover #jlovers Una publicación compartida de Jennifer Lopez fanpage✨ (@forever_jlover) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 10:49 PDT

La madre de mellizos no es ajena a entrenar y pulir jóvenes talentos. Ella pasó un total de cuatro temporadas en American Idol y recientemente terminó de juzgar en World of Dance.

Como hemos visto, ha sido un verano muy ocupado, pero muy divertido para los hijos de J.Lo, Emme y Max, así como las hijas de A-Rod. En julio, las estrellas tomaron su Instagram para compartir una foto de los 5. El grupo parece estar descansando junto a la piscina, y Max, hijo de J.Lo, parece que está tan cómodo como podría estar con el nuevo novio de su madre.

La cantante de Is not You Mama subtituló la foto, “Esto…” y también incluyó emojis de corazón.

A pesar de los horarios ocupados, la pareja ha sido inseparable durante todo el verano y al parecer han hecho conocer a las familias que son una prioridad. Las dos hijas del ex-yanquis estaban en el Jennifer o recientemente. Del mismo modo, la cuenta de Alex ha sido lleno de fotos de los gemelos de López, que parecen llevarse bien con sus chicas.

Entonces, ¿Ella seguirá los pasos de J.Lo? ¡Vamos a tener que esperar y ver!

Comentarios

comentarios