Juan Castro “Con mi música pinto al Ecuador”

Nace una nueva propuesta musical ecuatoriana en las manos y el alma del pianista y compositor lojano, Juan Castro. Sus creaciones rompen el ‘statu quo’ y permiten que los ritmos ecuatorianos naveguen en aguas universales con orgullo e identidad. Su siguiente parada, los Grammys.

Por: Gabriela Valenzuela. Fotos: Soledad Rosales. Producción: Alejandra Reyes Roggiero. Fotos en los guayacanes: Empresa Artistic Business Inc., dirección, Leonardo F. Picuassi.

El cielo truena. Las primeras gotas de lluvia caen en tierra lojana. Va y viene el viento. Los troncos secos empiezan a humedecer y las personas siguen en sus labores en el campo. Con el tiempo, en medio de una época arrasadoramente húmeda, esos mismos troncos se inundan del resplandor amarillo intenso de las flores y los rostros cambian, los días cambian. Un paraje extenso y señorial se teje con el florecimiento de los guayacanes.

Esta historia tan breve, tan propia del territorio ecuatoriano, se cuenta magistralmente en las notas musicales de Juan Castro Ortiz, un maestro del piano y la composición desde hace 30 años.

Isabella es el nombre de este pasillo que retrata la maravilla natural de los guayacanes, un tesoro nacional, parte vital de su flamante proyecto musical Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, que con 11 tracks reinventa, evoluciona, los sonidos nacionales: el pasillo, el danzante, el yumbo, la bomba y el albazo. Además, su trabajo es un tributo a su familia. Isabella y Fiorella son dedicada a sus hijas. Tema de yayé, a su hijo Juan Andrés. Y Anita Liz, a su amada esposa.

Los comienzos de un sueño

Su camino musical inició con una decisión de sus padres. Para que él y sus dos hermanos no jugaran en el peligro de las calles, les compraron un piano y los inscribieron en el conservatorio de música de Loja. Lo que no sabían es que con esta decisión se abriría un mundo maravilloso para los hermanos, el de la pasión por la música. Un camino que Juan decidió recorrer como uno de los pilares de su vida, el profesional.

Desde los 17 años empezó a componer. Todas sus vivencias se hacían notas. Recuerda aquella vez cuando su profesor ToshKo Stoyanov le oyó tocar algo que no correspondía a la clase. “Me dijo que si no tocaba lo que él me mandaba me olvidara de sus clases”. Cuando volvió a ocurrir, Castro tocaba una canción que compuso para su esposa embarazada, titulada “Fantasía para dos”. Con sigilo, el maestro volvió a preguntar y él contestó que era una partitura de un compositor francés del siglo XV que le habían compartido. Tiempo después, el maestro al enterarse de que aquella pieza era propia solo tuvo una reacción: emoción.

Hoy, el pianista navega por los desafíos de ser el creador de una fusión mágica, entre ritmos autóctonos con influencias clásicas, románticas, impresionistas, jazz y new age. En este trabajo, junto a la orquesta sinfónica de Venezuela, pinta al Ecuador, desde su más sublime belleza natural y cultural.

Su basta experiencia entonando piezas de espíritu 100% ecuatoriano, le han permitido recrear, cómodamente, la esencia de la cultura ancestral indígena, el imparable son de los rastros afroecuatorianos y la amalgama compleja del mestizaje. En su viaje musical van y vienen los sonidos de la zampoña, la flauta de pan, la marimba…. Dándole forma a siluetas musicales de un verdor infinito, de gente amable, de un país diverso, pintoresco. Surgen así propuestas como “A la sombra del inca”, “Cóndor imperial”, “Mi país, mi lugar”…

“El toro barroso”, una bomba, y “Alma lojana”, ícono del pasillo de su tierra natal, son dos recreaciones que en las manos del artista se convierten en un mundo nuevo pero con una identidad indestructible. En este trabajo, Castro logra su cometido: “Como músico trabajo para elevar el nivel técnico e interpretativo de la música nacional, con orgullo e identidad”.

Esta producción ecuatoriana-venezolana vuela alto, con miras a postular al Grammy 2017, con nominaciones en: artista revelación, ingeniería de sonido y mejor composición. Además, como parte del proyecto espera grabar videos con su música en lugares naturales del país como las 40 mil hectáreas de guayacanes en Mangahurco, Loja; y en dominios del cóndor imperial, donde pretende musicalizar el vuelo de esta ave y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de protegerla. Para la primera maravilla natural tiene lista una producción apoyada por el fotógrafo Jorge Anhalzer, Yamaha Ecuador y Activa TV para interpretar su pasillo Isabella en medio del resplandor del bosque seco de guayacanes.

Su trabajo sorprende, su calidad y proyección internacional son un incentivo para que el mundo conozca las joyas ancestrales del Ecuador, desde una renovada y desafiante propuesta interpretativa.

