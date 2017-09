Khloé Kardashian está embarazada de su novio Tristan Thompson, varios medios confirmaron la noticia este martes.

En algunos medios como E! News o Us Weekly se dice que una fuente comentó: “Khloé está feliz, no tienes idea”. La estrella de Tv, de 33 años, y el basquetbolista, de 26, se conocieron en una cita a ciegas en septiembre de 2016, justo hace un año.

En una reciente entrevista con la revista You, Khloé desmintió todos los rumores que apuntaban a sus planes de comprometerse con Tristan. “Estoy en la mejor relación de mi vida y la verdad no necesito de ningún anillo para sentirme así”, aseguró.

También, en una entrevista para You, Khloé compartió que como pareja comparten creencias, lo cual es muy importante para ella.

“Tristan y yo somos cristianos, vamos a la iglesia, rezamos, oramos a Dios y a la espiritualidad”, dijo. “Muchas de mis amigas se embarazaron sin tocar temas como la religión y su significado con sus parejas, luego entonces se dieron cuenta de que tenían diferentes creencias”.

En el episodio final de la temporada número 13 de Keeping Up With the Kardashians, Khloé bromeó diciendo que quería embarazarse pronto para poder tener su propio equipo de basquetbol.

“Él quiere tener como cinco o seis hijos conmigo, y eso es hermoso”, aseguró Khloé. “Podríamos comenzar ya… Pensar en eso justamente cuando no me estoy cuidando, me da miedo”, agregó.

Khloé estuvo casada desde 2009 y hasta 2016 con Lamar Odom, pero se separaron a finales de 2013.

De esta manera, mientras para la estrella de KUWTK sería su primer hijo, para el basquetbolista el segundo. Tristan tiene un hijo de nueve meses, Prince, producto de su antigua relación con Jordan Craig.

Khloé y Tristan no han comentado públicamente nada sobre estos reportes. Todos estamos en espera de algún comentario de los protagonistas de la noticia.

Us Weekly fue el primero en reportar esta historia

Comentarios

comentarios