¿Qué tiene que decir la matriarca del clan?

Mientras Internet arde con las noticias de embarazo de Kylie Jenner que han disparado TMZ y People, Kris Jenner conserva la calma. O eso parecía, al pie del front row del desfile de Bottega Veneta en la semana de la moda de Milán, la matriarca ha ofrecido a la revista The Cut.

Ante la pregunta de si sabía algo de la noticia del bebé de Kylie (del cual algunos medios ya se atreven a informar de que será niña), Kris Jenner expresa toda la calma que una (posible) futura abuela es capaz de desplegar: “Me acabo de despertar esta mañana. Ella no ha confirmado nada. Creo que es un poco extremo que todo el mundo lo esté dando por hecho”.

Una contestación ambigua que parece simplemente respetar el derecho de su hijaa comunicar ella misma las noticias, pero que al mismo tiempo parece animar a calmar las aguas e incluso desmentir, en cierta medida, el rumor. O eso o a Kris Jenner nada de esto le ha pillado por sorpresa. Los reporteros de The Cut insisten, pero sin demasiado énfasis, en si sabía o no que este rumor iba a saltar (hay quien trama ya conspiraciones sobre una posible estrategia para incrementar la expectación sobre la familia más mediática). La respuesta de Kris, de nuevo, irradia paz: “algo ocurre cada día. Nunca sabes qué noticia va a saltar a cada momento”. De esta forma se refiere Jenner al hecho de que su familia, por un motivo o por otro, con y sin fundamento, es noticia en la red. Quedamos todavía en la duda de si son ciertos o no estos rumores, pero Kris Jenner tiene razón: Kylie aún no ha confirmado ni desmentido nada.

Mientras Kris no sabe si confirmar o negar los rumores, la protagonista de esta apelícula publica fotos de la celebración de cumpleaños de su BFF Jordyn Woods.

yesterday was cute. hope you had the happiest of birthdays Jordy. Love you forever ever and beyond.. Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 12:13 PDT

Jenner y sus amigos celebraron a Woods (quien cumplió 20 años) en Malibú Wines Safaris y después con una cena de cumpleaños.

La estrella de Life of Kylie documentó el día y la noche en Snapchat, pero no se refirió a ninguno de los reportes de su embarazo. Fotos y videos muestran al grupo de amigos en el safari, con animales, divirtiéndose. Asimismo ¡Kylie le regaló a su mejor amiga un auto de cumpleaños! Un Mercedes. Jordyn no puedo evitar llorar al recibir este gran regalo.

mornings 🙂 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 11:42 PDT



Pero después de toda esta emoción con sus amigas, la menor del clan se trasladó hasta la ciudad de Las Vegas para acompañar a su novio en su presentación en el iHeartRadio Festival. Sim embargo no prestó declaraciones a nigun medio al respecto.

Habrá que esperar a que el tiempo –O Instagram o el estreno de Keeping Up With The Kardashians– nos saquen de dudas…

PD: Tyga, ex de Kylie, ya ha hablado de la noticia a través de sus redes sociales, concretamente en su Snapchat. Pero lo ha hecho con un comentario de mal gusto que ha tenido que borrar al poco tiempo de publicarlo. “Hell, no, ese es mi hijo”, decía junto a una imagen de algunos de los titulares que confirman el embarazo de Kylie.

