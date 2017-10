¿Kylie Jenner nos esta tratando de decir algo acerca de su embarazo?

El embarazo de Kylie no ha sido confirmado oficialmente, pero si nos dejamos llevar por las redes sociales su embarazo es seguro. Recientemente Kylie recurrio a sus stories de instagram para darnos “pistas”.

Ella colgó una foto con cobertores de celular de su famosa linea Kylie Lip Kit. Dos eran rosados y uno azul; en el post ella escribio “cual?… creo que el azul.

Los rumores dicen que la menor de el clan Kardashian-Jenner espera una nina y Kim esta esperando una mujer en un vientre substituto Lo que nos hace pensar que cuando se refiere al color azul esta hablando de su hermana Khloe y el hijo que espera con Tristan Thompson.

Luego de el post donde hace referencia al color azul, Kylie tambien subio un story donde habian tres panes de canela. En el cual ella escribio como se dice en ingles “bun in the oven” (pan en el horno) refiriendose al embarazo. Tres panes? No creo que sea una coincidencia, mas claro no puede estar.

Fuentes dicen que tanto Khloe como Kylie esperan las llegadas de sus bebes para los primeros meses del 2018. La menor de el clan se ha tratado de mantener fuera de el ojo publico, sin embargo no para de darnos motivos para hablar de ella!