La asesina de Selena revela porque la mató 22 años después.

Yolanda Saldivar es la fan que mato a su ídolo y compartió cuales fueron las razones que la llevaron a jalar el gatillo. Todo el crimen estaba calculado para simular un asalto y evitar pagar 200 mil dólares que Saldivar había robado del club de fans al igual que con la venta de ropa de la cantante durante su administración. Pero el plan falló y todo terminó en un desastre fatal.

Saldivar en el pasado había dicho varias veces en el pasado que su intención no era matarla y que las cosas se le salieron de control. ¨Yo no quería hacer esto, traje esta pistola para matarme, no quería dispararle a Selena.¨ dijo antes de ser detenida. Esta versión coincide con la versión de la película sobre la vida de la cantante en la cual Jennifer López interpreta a Selena.

La cantante fue asesinada en un hotel de corpus Christi, Texas el 31 de marzo de 1995. Yolanda Saldivar, la autora de la tragedia, podría solicitar su libertad condicional en el 2025.

