La diva pop cumple años y queremos felicitarla recordando sus mejores momentos.

¿Quién es Lady Gaga? Su nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, aunque debe su nombre artístico a una canción de ‘Queen’. Además de cantante es compositora, productora, bailarina, activista, diseñadora y ha hecho sus pinitos en series de televisión. Lady Gaga es mucho.

Estudió en la escuela ‘Convent of the Sacred Heart’ y la ‘Tisch School of the Arts’ de Nueva York, donde ha nacido y crecido. Tuvo bien clara su vocación desde adolescente y abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical. Desde luego, un acierto porque desde que irrumpió en el panorama musical, su inagotable talento no ha pasado desapercibido para nadie. Puedes amarla u odiarla, no importa, ella no se anda con medias tintas. Y tampoco le importa lo que tú pienses.

Recordamos con cariño y añoranza sus primeras apariciones públicas, aquellas alfombras rojas donde hacía gala de atuendos imposibles y extravagante actitud. Sus looks parecían una escalera ascendente de locura kitch. Pero todo lo que sube, tiene que bajar y Lady Gaga se relajó y de pasó, se echó novio. Su relación con Taylor Kinney nos trajo su versión más recatada, donde la elegancia clásica parecía su nueva consigna. Pero lo de Taylor acabó y parece que el fin de la relación puso el punto y final a la etapa más clásica de Gaga. Grabó un disco con un sombrero rosa y en la última gala de la SuperBowl volvió a ser a la Lady Gaga más catódica de todas, nuestra favorita. Ella.

Lady Gaga celebra su 31 cumpleaños en uno de los mejores momentos de su carrera, y es que la cantante recorrerá el mundo con su gira ‘Joanne World Tour’.

Porque el mundo es un lugar menos aburrido desde que llegó a nuestras vidas… Felicidades, Lady Gaga.