Este podría ser el nuevo amor de la estrella.

Todo indica que Lady Gaga podría haber encontrado de nuevo el amor tras cancelar sus planes de boda con el actor Taylor Kinney el pasado verano. El nuevo hombre que habría conseguido robarle el corazón a la estrella se llama Christian Carino y trabaja en una agencia de representación de artistas.

Ambos fueron vistos juntos hace un mes en un concierto de la banda Kings of Leon, aunque no ha sido hasta el pasado fin de semana cuando comenzó a especularse con la posibilidad de que entre ellos existiera algo más que una bonita amistad después de que fueran fotografiados en actitud muy cariñosa en el estadio NRG de Houston, antes de la aplaudida actuación de Gaga en el intermedio de la Super Bowl.

En las imágenes que han salido a la luz, se puede ver a Carino besando en la mejilla a la artista mientras esta inmortaliza el momento con una selfie. Además, el guapo empresario -que trabaja con celebridades de la talla de Jennifer Lopez, Justin Bieber, Christina Aguilera, Amber Heard y Miley Cyrus- también acudió este miércoles junto a la intérprete al desfile de Tommy Hilfiger en Venice, California.

Por el momento, Gaga no parece preparada para confirmar su nuevo romance, según su actitud evasiva con la que respondió este jueves a la preguntas sobre su posible nuevo chico a su paso por el programa de radio de Ryan Seacrest. “No sé nada del tema. Ya sabes que no hablo de mi vida amorosa, Ryan. Me estoy poniendo colorada, y el rojo no combina con el modelito que llevo puesto”, aseguró la artista para desviar la conversación.

Parece que finalmente Kinney y Gaga no han conseguido superar los problemas que les empujaron a seguir caminos separados el pasado julio, como anunciaron en las redes sociales,

“Taylor ha sido mi amante, mi compañero y mi amigo durante muchos años [más de cinco] y seguimos estando muy unidos. Su apoyo ha sido fundamental para mí en relación con la composición de este álbum, de la misma forma que yo le he respaldado al máximo con sus proyectos interpretativos. En mi nuevo disco [Joanne] hay muchos elementos que se han visto inspirados por nuestra relación y por el compromiso que siempre tuvimos el uno con el otro”, aseguraba la cantante en el programa de Howard Stern.

¿Será este el fin definitivo de Gaga y Taylor?