Angelina Jolie hizo realidad su deseo de ser madre con tres hijos adoptivos y tres propios, y ahora que atraviesa por una batalla legal con su ex, Brad Pitt, en medio de un proceso de divorcio, la madre biológica de uno de sus pequeños acaba de pedirle públicamente que le permita ver a su hija.

Mentewab Dawit Lebiso, de 33 años, quien vive en Etiopía, le concedió una entrevista a Daily Mail Online, en la que narró el dolor que la embarga desde que entregó en adopción a su hija Zahara, quien se convirtió en hija de Jolie desde que tenía apenas seis meses.

“Por favor, déjame ver a mi hija”, le pidió la humilde mujer a la estrella de Hollywood desde su casa en Etiopía, aunque advirtió que jamás ha sido su intención querer quitársela ni mucho menos dejar de agradecerle a la actriz por la vida que le dio a su pequeña, algo que ella jamás hubiera podido hacer.

“Solo quisiera que mi hija supiera que estoy vida y deseosa de poder hablar con ella”, comentó la mujer. “Yo no estoy pidiendo que me la regresen, solamente pido tener contacto con ella o al menos poder llamarla y hablar con ella”.

Mentewab, quien no tuvo más hijos, contó que resultó embarazada de Zahara, producto de un ataque.

“Angelina ha sido más que una madre para ella de lo que yo he podido ser. Ella ha estado con ella desde que era bebé, pero eso no quiere decir que yo no la extraño”, comentó la madre de la pequeña, quien ya tiene 12 años.

“Yo la extraño todo el tiempo. Pienso en ella todos los días y desearía oír su voz o ver su rostro. Yo sé cuando cumple años, pero me pone triste porque no lo puedo celebrar con ella”, dijo la mujer africana, al tiempo que agradeció de paso la labor de padre que ha hecho Brad Pitt con su hija.

“Este es un hombre que cuidó y veló por mi hija. Es un buen hombre y espero que puedan arreglar lo que sea entre ellos y seguir adelante con sus vidas”, concluyó la madre, de quien Angelina pensó que estaba muerta cuando adoptó a la pequeña.