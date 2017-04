Su indiscutible liderazgo está presente en varias marcas y empresas y Kerámikos es una de ellas. María Clara la ha llevado a una evolución que la posiciona hoy como la red de acabados para construcción con mayor cobertura en el Ecuador.

Hoy Kerámikos es un referente en decoración, moda y estilo. Si bien ha sido pionero desde sus inicios, en el año 1976, siendo la primera planta en el Ecuador que le dio a la cerámica un enfoque decorativo además de sanitario, la innovación ha sido una de las claves de este posicionamiento. María Clara Eljuri, quien está al frente de esta empresa desde hace tres años, destaca como fortaleza la gran variedad de productos, y la búsqueda continua del mejoramiento, que ha sido la principal iniciativa a lo largo de estos 41 años de vida de Kerámikos.

Sus 32 tiendas en Ecuador y Perú y su apertura en un futuro cercano en Estados Unidos, dan muestra del crecimiento y expansión de la marca y de su capacidad de adaptarse a distintos mercados. ¿Cuáles son las claves que le permitieron alcanzar el éxito? “Creo que el éxito lo hemos alcanzado por realizar un constante estudio de lo que la gente quiere para estar a la vanguardia de las últimas tendencias de la moda, y lo más importante es el equipo de trabajo con el que contamos, que es en realidad el motor de esta exitosa empresa”, señala María Clara.

Este año Kerámikos lanza una nueva campaña, cuya idea –según María Clara- surgió para dar a conocer el potencial que tiene Kerámikos para crear productos únicos y personalizados. “Tenemos una gran variedad, no sólo en cerámica decorada por máquinas como la Kerajet, de impresión en alta definición, sino también en mosaicos hechos a mano, mármol para mesones, piedras naturales caladas para pasamanos, puertas o bordes de piscina que son productos únicos. La campaña quiere comunicar el nuevo slogan de Kerámikos: es tiempo de renovar”, cuenta ella.

Un amplio portafolio es una de las cartas de presentación de la marca. “Las opciones son sumamente amplias, contamos con más de 8.000 referencias, cerámicas y porcelanatos nacionales e importados, cenefas, mosaicos, mármoles, granitos, griferías, sanitarios, lavatorios, fregaderos, lámparas, entre otros, son algunas de las propuestas que presentamos, únicas en el mercado ecuatoriano”, dice María Clara. La ventaja competitiva es la calidad, cobertura de mercado e innovación. “Kerámikos es parte del centro cerámico que lo componen varias plantas de producción, entre las pricipales están, Ecuacerámica y Rialto que producen cerámicas y porcelanatos, Hypoo donde se realizan sanitarios y lavatorios y Passarella, cada una de ellas cumplen con todos los estándares de calidad necesarios para la producción, adicionalmente nos aseguramos que nuestros proveedores internacionales tengan certificación de producción”.

Mirar hacia el futuro siempre es un motor y un impulso. Para ello, actualmente la firma está trabajando en la potenciación de la planta Passarella, la misma que realiza cerámica decorada. “Hemos lanzado algunas líneas de cerámica hidráulica con diseños exclusivos al igual que el sin fin de opciones que podemos ofrecer con la máquina water jet que hace corte por medio de agua”. Para María Clara cada día es un desafío; “debemos esforzarnos, sin embargo el manejar un holding de empresas con colaboradores motivados que disfruten de su trabajo, que estén alineados a nuestros objetivos y compartan una misma visión que nos permita crecer como empresa, es uno de los mayores retos”, afirma. “El mundo de la decoración cambia diariamente, así que el desafío es estar siempre innovando y conociendo qué es lo que el mercado demanda, eso es por cual se trabaja todos los días”.

Y absolutamente, María Clara es una mujer de retos y de incansable trabajo. ¿Qué la inspira para estar allí? “Mi inspiración definitivamente son mis hijos, mi familia y lo que me motiva a luchar por mis objetivos, mis anhelos y por el futuro de esta empresa. Ella forma parte de mi vida porque la decoración es mi pasión y en Kerámikos he podido plasmarla y sentirme realizada haciendo algo que me llena de satisfacción, dando vida a mis diseños y marcando tendencias”, concluye.

