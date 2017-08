Matt LeBlanc confiesa que no le parece una buena idea un reencuentro de Friends

El actor que interpretó a Joey en la popular sitcom ha concedido una entrevista a The Daily Beast, donde ha explicado por qué la hipotética vuelta de la ficción no le parece una buena idea.

Según ha confesado, la posibilidad de que los seis amigos se reencuentren sería “profundamente triste” por lo que, entre sus planes, no se encuentra su participación en una posible vuelta de la mítica serie que finalizó en 2004.

El actor no está de acuerdo en indagar en la vida de los personajes de Friends: “¿De qué historia estamos hablando? Los personajes han seguido su camino, todos han crecido. Cada persona que ha visto la serie tiene una versión diferente en su mente de qué ha ocurrido con Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe y Joey trece años después del final“, ha declarado Matt LeBlanc.

Tal y como ha explicado, “la serie iba sobre un período determinado en las vidas de la gente, después de la universidad y antes de que se casaran. Ese tiempo en el que tus amigos eran tu apoyo. Y una vez que ha ocurrido, el tiempo ha pasado“.

El mismo actor se siente identificado con este paso del tiempo: “He pasado ese período en mi propia vida. Cuando me reencuentro con la gente de esa época, no es lo mismo. No lo es. Nunca puedes volver atrás, solo seguir hacia adelante“,

Los actores que interpretaron a los seis protagonistas de Friends sí que se reencuentran de vez en cuando de forma privada, para compartir buenos momentos: “Generalmente lo hacemos sin las parejas. Solo los seis. Es la misma dinámica que siempre. Es realmente divertido“. Sin embargo, cada vez queda más lejano el posible reencuentro de la ficción en la pequeña pantalla

