Meryl Streep reacciona a su récord en la historia de los galardones por su vigésima nominación a los Oscar con un divertido GIF.

“Por favor, reciban el siguiente GIF como una declaración en nombre de Meryl Streep”, sentenciaba vía email uno de los publicistas de Paramount Pictures asegurando que era la respuesta de la propia Meryl a las nominaciones anunciadas el pasado martes .

El GIF se origina del vídeo musical de “Queenie Eye”, por Paul McCartney, en donde la actriz aparece bailando.

La icónica Meryl Streep fue nominada por su interpretación como la cantante de ópera sin mucho talento en Florence Foster Jenkins. Algunas de sus notables nominaciones a Mejor actriz incluyen: Sophie´s Choice (La decisión de Sophie) en 1982, por The Bridges en Madison County (Los puentes de Madison), y en 2007 por The Devil Wears Prada (El diablo viste de Prada). De las 20 nominaciones, se ha llevado a casa tres estatuillas – por Kramer vs. Kramer, Sophie´s Choice y The Iron Lady (La dama de hierro).

Esta nominación, la recibe después de ser honorada por su notable trabajo en la cinematografía con el premio Cecil B. DeMille, en donde ella hizo fuertes criticas en contra de Donald Trump en su discurso de aceptación.

Los premios serán transmitidos el próximo 26 de febrero.