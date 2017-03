Al natural, exaltando una belleza limpia e irradiando frescura, ellas nos regalan un momento. Frente al lente de Cosas, se dejan capturar congelando aquel instante puro y fugaz, que se funde con la perfección.

LAVINIA VALBONESI

19 AÑOS

El modelaje es un hobby del que disfruta desde hace cinco años. Lavinia es bella, sin embargo, su concepción de belleza tiene que ver con sentirse bien consigo misma, con su cuerpo, y con la persona que es. “Creo que esta industria es para todo tipo de belleza física, pero sí, a veces se siente presión hacia las modelos, respecto del físico y el peso”, afirma.

Al momento de arreglarse y cumplir un ritual de belleza, Lavinia admite no ser tan rigurosa. “Lo que sí cuido es mi cuerpo, para mí es un templo que debo cuidar con ejercicio y buena alimentación. Pongo atención a mis comidas y estoy constantemente activa con el ejercicio, más que por aspecto físico, por salud”.

Su prioridad en este momento es estudiar.

Hobbies: Leer, crossfit, me encantan todos los temas que tienen que ver con nutrición.

Libro: Todos los de la serie Vampyr de Carolina Andújar.

Signo: Aries, hasta la última médula de mi cuerpo.

Admiro: A las personas que son ellas sin importar lo que piense el resto.

Río por: Todo, me río demasiado.

Lloro por: Todo.

DANIELA CANESSA

18 AÑOS

Aunque no ve en el modelaje su futuro profesional, Daniela disfruta de esta actividad en su tiempo libre. Considera que vivimos frente a referentes culturales sobre la belleza; “Sí he notado las exigencias en la sociedad, pero personalmente no me dejo influenciar por ellas”, dice Daniela. Para ella la belleza es algo muy subjetivo y cree que no solo cuentan aspectos físicos, sino también internos de la persona. Sin ninguna rutina de cuidado personal en especifico, Daniela luce esa natural frescura; eso sí, dice cuidar de su alimentación y no abandonar el ejercicio. Su prioridad hoy en día es su carrera universitaria.

Hobby: La fotografía.

Libro: The Notebook.

Película: The choice.

Signo: Escorpión.

Admiro a: Las personas que han pasado por situaciones difíciles y han salido adelante.

Ríes por: buenas noticias en mi vida y en mi familia.

Lloras por: Las injusticias y el sufrimiento de niños.

ADRIANA HEREDIA

18 AÑOS



“El modelaje es una forma de transformarse en otra persona, interpretar un papel quizás, y transmitir un mensaje o una historia por medio de tus expresiones. Eso es lo que me llamó la atención en la fotografía desde un principio”. Así define Adriana el modelaje desde su perspectiva. “Muchos lo ven como algo vano y vacío pero eso depende de la personalidad también; para mí constituye una expresión artística de cierta manera”, afirma. Considera el modelaje como un oficio que haría por un periodo de tiempo en el exterior; no como una carrera de largo plazo. Su percepción acerca de la belleza se enmarca en un concepto que va más allá de lo exterior, involucra sabiduría –dice-, “por muy cliché que pueda sonar”. Frente a las exigencias culturales de la belleza, Adriana considera que las campañas en los medios tratan de ilustrar a una mujer perfecta, que no es real y que no debemos ver en ello unos referentes. “Yo creo que la belleza natural es lo más bonito, así sea llena de imperfecciones”.

Adriana admite no ser muy rigurosa en sus cuidados de belleza. Trata de proteger su piel para que no se reseque, pues le fascina el sol.

Estudiar es en este momento su prioridad, tiene la certeza de que la preparación es fundamental, sobre todo cuando haces lo que te gusta. Para ella es también importante una buena conversación, amistades verdaderas y que sumen, la familia, la naturaleza, y mi paz mental.

Hobby: Correr, escribir, explorar nuevos lugares, y la fotografía.

Libro: The Secret.

Película: Breakfast at Tiffanys, Earthlings.

Signo: Tauro.

Admiro: A mi papá

Río por: Todo y en todo momento.

Lloro por: Las películas tristes, y si veo a alguien llorar, lloro el doble.

NATHALY QUIÑONEZ

22 AÑOS

El modelaje es su pasión, es una forma de transmitir con mucha seguridad en cada pasarela el trabajo de un equipo volcado a que todo trascienda con un solo objetivo: agradar al publico y enviar un mensaje sano de la moda, (make up, diseñadores, peinado, ayudantes, etc.). Ella se inició en esta aventura hace un año y medio, cuando decidió dejar Esmeraldas y empezar un capítulo nuevo en Guayaquil. “Fue acá donde Andrés Franco, uno de los mejores fotógrafos del Ecuador, me vio, creyó y apostó por mí”. Natahly tiene claro que el modelaje es una profesión, la suya. “Es mi sueño y como tal, si lo veo como profesión. Claro está que lamentablemente en Ecuador no tenemos una industria de moda comparada a las grandes industrias de Nueva York, París etc. pero podemos cambiar poco a poco, tenemos modelos increíbles, diseñadores espectaculares, maquilladores impecables, fotógrafos, influencers etc.” Para ella la belleza resulta siempre relativa. “Todas somos hermosas y tenemos ese algo que nos hace especiales”. Piensa que en Ecuador no hay tanta exigencia como en otros países pero aunque en menos magnitud, las exigencias culturales sobre el color de piel, el peso y la estatura aún se viven. Soy negra y me siento orgullosa de serlo, y sé que como yo hay muchas chicas de mi etnia con cualidades increíbles para poder ejercerlas en este campo del modelaje, que nos da la oportunidad de ser escuchadas y cambiar esos estereotipos que existen y que los he vivido”.

Hobby: Hacer ejercicio.

Libro: Alquimista, de Paulo Coelho.

Signo: Acuario.

Admiro: A mi madre, Piedad Ortiz.

Río por: Las increíbles personas que me rodean.

Lloro por: Las injusticias de la vida.

ARIANA ALTUVE

16 AÑOS

Ariana se inició en el modelaje a los 13 años. Es para ella un hobby, una pasión y una opción después de concluir una carrera universitaria. Sin embargo, el modelaje tiene sus exigencias y presiones. “Hoy en día la moda implica estar siempre en la mejor figura y ser considerada linda, especialmente en las ramas del modelaje. Al vivir esta experiencia de modelar caigo en cuenta que sí hay mucha presión con respecto a este tema”.

Ariana se enfoca en mantenerse saludable y el ejercicio es parte de su rutina. Para ella su familia es lo más importante y su prioridad en este momento, sus estudios.

Hobby: Modelaje.

Libro: On Dublin Street.

Película: Mr. & Mrs. Smith.

Signo: Capricornio.

Admiro: A Cara Delevigne.

Río por: Los buenos momentos.

Producción & Styling: Carla Murtinho

Asistente de Producción: Machi Bejarano

Fotos: Joshua Degel

Fotos Backstage: Raul Solis

Peinado: Veronica Vergara 0995552886 ig @veronicavergaraz

Maquillaje: Estefania Dueñas 0994208668 ig @estefaniaduenas

Tratamiento Facial: Biofemme – Cresens Dermocosmetica ig: @biofemme_ec

Ropa: Melissa Murtinho CC. Piazza Samborondon Local 10B ig @melissamurtinho – ZARA CC. San Marino 1er Piso local 42-47

Zapatos: Lolys Brazilian Shoes 0997662032 CC. Las Vitrinas local 52-53 ig: @lolysbrazilianshoes