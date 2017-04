En la edición de mayo de ELLE Reino Unido, Orlando Bloom habla por primera vez sobre aquella oportunidad en la que lo fotografiaron desnudo mientras practicaba paddle. En ese momento, Bloom bromeó sobre la experiencia con un video en Instagram donde se le veía corriendo por un muelle. Allí escribió, “Cuando persigues al tipo que se robó tu short de baño”.

Pero, hablando en serio, él no planificó que las fotos de sus partes privadas estuvieran por todo Internet. Bloom admite que fue “extremadamente sorpresivo” averiguar que los paparazzi habían tomado esas fotos con su novia del momento, Katy Perry. “No hubiese hecho eso si hubiese sospechado que ocurriría. Me han fotografiado millones de veces en millones de formas distintas. Tengo buen radar. Estuvimos completamente solos por cinco días, sin nada que nos rodeara. No había manera de que nadie tomara nada”, recuerda. “Tuve un momento de sensación de libertad”.

Lo que está hecho está hecho. “¿Qué te puedo decir?”, preguntó Bloom. “Nota para mí mismo: nunca eres libre. ¡Ja!”.

Pero el actor sí se siente libre para hablar de Perry. Se refirió a su ruptura por primera vez y dijo, “Somos amigos. Está bien. Somos adultos. Ella es un personaje público, pero no creo que a nadie le importe en qué ando yo. Ni deberían. Es algo entre nosotros. Es mejor darles un ejemplo a los chicos y mostrarles que no hay que odiarse después de una separación”.

Es una lección que aprendió después de romper con Miranda Kerr en 2013 después de tres años de matrimonio. Bloom todavía es cercano a su ex, y no solo por el bien de su hijo de 6 años. “Con Miranda, no quise que mi hijo terminara en Internet donde la gente inventa mentiras. Miranda y yo tenemos una relación notable”, dice el actor. “Compartimos la paternidad muy bien”.

Eso no significa que están de acuerdo en todo. Kerr se casará con el CEO de Snapchat, Evan Spiegel. Bloom dice sobre los tiempos actuales, “No soy millenial. Ellos viven sus vidas a través de sus teléfonos. ¿Qué ocurrirá con mi hijo? ¿Cómo tendrá una relación de verdad si todo ocurre a través de su teléfono?”, le pregunta el actor a ELLE. “Desconectarse es muy importante”.

¡Nos gusta que Bloom tome las cosas de forma tan madura y notablemente sepa como virar la página!

Comentarios

comentarios