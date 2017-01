Paris Jackson ofreció una entrevista a Rolling Stone, además de ser su nueva portada, en la que rompe el silencia y sobre su padre, sus batallas con la depresión y sus múltiples intentos de suicidio. Pero la revelación más escandalosa es que fue atacada sexualmente por “un perfecto extraño”.

La chica tenía 14 años y “un hombre mucho mayor” la agredió sexualmente. “No quiero entrar en muchos detalles. Pero no fue una experiencia para nada agradable. Fue muy difícil para mí y, en su momento, no le conté a nadie”.

Antes del fallecimiento de su padre en 2009, muy poco se sabía de las vidas de sus hijos Prince, Paris y Blanket. Paris confrontó más problemas para lidiar con la muerte porque “lo que más he querido lo perdí, no hay nada más que pueda perder que me afecte tanto”. Hasta su hermano mayor asegura que Paris y su papá “son la misma persona”.

“La única diferencia entre ellos, son su género y edad. Paris es muy similar en todas sus fortalezas y casi todas sus debilidades también. Ella es muy apasionada y emocional al punto que los sentimientos pueden nublar su juicio”, explicó el muchacho de 19 años.

La joven admite que se rodeó de malas compañías y abusó de drogas para lidiar con sus problemas de depresión y ansiedad. Esto la llevó a tratar de quitarse la vida varias veces, pero a los 15 años casi lo logra cuando se cortó las muñecas e ingirió más de 20 calmantes. “Era el odio a mí misma, mi poca autoestima. Pensaba que no podía hacer nada bien”.

Paris, quien ha conseguido acumular más de 50 tatuajes, terminó la escuela superior en una facultad especial en Utah y ahora se describe como sobria y sin necesidad de medicamentos. Aunque trató de ir a la universidad, Paris está persiguiendo una carrera como modelo y actriz. La joven de 18 años debutó como modelo para Chanel y se rumora que podría participar en la serie “Star”.

La muchacha también indica estar muy enamorada de su novio Michael Snoddy, baterista de 26 años quien constantemente aparece en sus redes sociales.