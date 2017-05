“Yo no descubrí el periodismo, el periodismo me descubrió a mí”

Durante su estadía en Quito, una de las periodistas más importantes de la cadena CNN en español compartió con nosotros algunas reflexiones. La realidad de América Latina, el periodismo y su vida son algunas de las revelaciones que Patricia Janiot deja en estas líneas.

Su presencia impresiona tanto como su solvencia. Cada una de sus expresiones combinan precisión, certeza, análisis, profundidad y una dosis de mesura necesaria.

Su trayectoria en el periodismo la sitúa hoy como un referente en la región; y tuvimos la suerte de entablar un diálogo franco con ella.

Pareciera que el Socialismo del siglo XXI en algunos países de la región tiende a instalarse y en otros a agotarse. ¿Qué fortalezas tiene para instalarse y qué debilidades para agotarse?

Yo creo que son las mismas fortalezas que a veces funcionan en un país y a veces en otros. La reciente elección confirmó que el caso de Ecuador es la excepción, porque veníamos de un cambio de gobierno en Argentina, en Perú, ahora en Venezuela con el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, en Brasil la caída de Lula DaSilva -digo la caída en desgracia-. Entonces pensábamos que en Ecuador podía pasar lo mismo, ¿cuáles son las fortalezas?, pues todos lo sabemos: esa inversión social, ese paternalismo, ese gasto, esos subsidios, y ese empoderamiento que se le da a aquella población a la que nunca le han dado nada realmente; una figura fuerte del caudillo, esa lucha de clases, esa diferencia -nosotros somos los buenos y ellos los malos-. Hay un copamiento de todas las instituciones del Estado y eso hace que estos gobiernos sean muy fuertes; manejan muchísimos recursos. Y me parece también que hay un mensaje lindísimo de inclusión, obviamente por el papel que hizo el vicepresidente -ahora virtual presidente electo-; se ve que la gente lo aprecia y agradeció mucho su programa. Estas son las fortalezas.

¿Qué particularidades tienen ciertas sociedades en las que no funcionan esas fortalezas o que calan más las debilidades?

Creo que cuando hay malos manejos de los fondos públicos, problemas de corrupción, cuando hay despilfarro, desempleo, cuando hay escasez, eso marca la diferencia, porque mientras a mí me den y yo no tenga esas falencias, pues estoy feliz, apoyando al gobierno de turno y agradecida al que me da una casa, al que me da un subsidio.

Has estado varias veces en Ecuador. ¿Cuál es tu mirada acerca de cómo ha cambiado el país en esta última década?

Yo creo que recobrar una estabilidad fue importante. Siento que han abrazado esa estabilidad, pues se los veía en crisis permanente por muchos años… Creo que ustedes se deben sentir muy orgullosos del país hermoso que tienen; además de la gente cálida, un país que funciona. Si se comparan con los problemas que tiene el resto de América Latina, ustedes son unos privilegiados que tienen todavía a la burocracia mucho más eficiente que en otros países, todavía el tránsito no es un caos, las carreteras son maravillosas comparadas con otras. Yo sé que todavía falta, la empresa privada quiere más infraestructura para que aumente la competitividad, pero al ser una población pequeña, creo que los beneficios se reparten más fácilmente.

¿Tú sientes una sociedad polarizada, que somos un país dividido?

Desde luego, ahí está el veredicto de las urnas para que te des cuenta que políticamente están divididos. Yo espero que el próximo gobierno empiece a tender puentes, y creo que ya ha mostrado señales de querer concertar y buscar puntos en común, puntos de encuentro con la oposición.

¿Crees que como tendencia mundial estamos frente a un retorno a los nacionalismos y se diluyen los procesos de globalización?

Creo que va a haber una tendencia a imitar esos modelos, a imitar esa figura fuerte que cree en lo suyo, que es un patriota, que defiende los ideales con gran fuerza sin importar mucho que no suene políticamente correcto. Es un poco la versión de Chávez, de Correa, de Cristina y Evo, que rompían el molde del político tradicional.

¿Ellos han capitalizando esa idea de nacionalismo?

Exacto, ellos ya nos enseñaron que esa fórmula funciona, y si a eso le añades que gobiernan en medio de una bonanza, funciona el doble; esa es la razón por la que han permanecido en sus gobiernos por décadas. Creo que va a haber una tendencia a imitar ese modelo que ya da resultados, no solamente en América Latina, ahora en Estados Unidos, en Francia… Vamos a ver cómo termina.

Pero es curioso, pareciera que estos modelos los hemos creado en América Latina y luego se trasladan a otros espacios.

Exacto. Cuando a mí me preguntan sobre Trump, digo ‘bueno nosotros ya hemos sufrido ese personaje en América Latina’.

“El periodismo me descubrió a mí” ¿Qué es lo que te llevó hasta el periodismo y qué te hace seguir en él?

Pasé por un reinado de belleza hace muchas décadas en mi país. Estando ahí me empezaron a escuchar y vieron que yo tenía cierta facilidad de expresión, que tenía sentido lo que decía en la televisión. En aquella época en mi país se necesitaba una licencia de locución para trabajar en televisión y rendir un examen ante el ministerio de comunicaciones; estudié entonces locución y producción de radio y televisión, y estando ahí, dije: si me en- canta esto, me voy a dedicar de lleno, voy a estudiar periodismo, y bueno, así lo hice. Yo no descubrí el periodismo, el periodismo me descubrió a mí.

Me mantiene aquí la pasión por lo que hago, porque siento que estamos ayudando a que los políticos hagan mejor política, a inspirar a la gente con base en las historias que contamos, a mostrarles cómo se puede ser mejor. Somos como un espejo de un continente que evoluciona, que crece, que se conecta, que Permanentemente tiene algún sobresalto, sea porque la naturaleza nos da un golpe o porque tenemos una crisis institucional o un escándalo de corrupción.

¿Cómo cambió tu trabajo periodístico a partir de las redes sociales?

Ahora la agenda parece más ciudadana que nunca, incluso la audiencia define la agenda y se convierte en emisora de mensajes.

Es fascinante porque la inmediatez que te da la red social no te la da ningún satélite, ninguna microonda, ningún reportero, ningún corresponsal… es realmente fascinante, pero requiere re- doblar esfuerzos para chequear fuentes, para verificar datos, para investigar información, porque en redes cualquiera monta una gráfica, pone un logo de CNN o de cualquiera.

¿Has tenido que pelear?

Claro y decir ‘esto no es nuestro, esto sí’, y uno aprende lecciones muy fuertes. Recuerdo que una vez me mandaron una foto de una marcha impresionante, millones de personas en la calle; ese día había una marcha en Venezuela y tuiteé la imagen, pero resulta que era de Irán. Yo apliqué la regla que aplicamos en televisión: no voy a escribir nada en redes que no pueda decir en mi set de noticias, y eso me ha dado buen resultado porque me obliga a chequear, no dejarme contagiar y no dejarme utilizar.

¿La responsabilidad periodística tiene más que ver con el profesionalismo, la ética, la regulación o todos?

Creo que todos. Para ser responsable en periodismo tienes que aplicar tus criterios de rigurosidad profesional y de equilibrio, sobretodo en este periodismo que yo hago, que es periodismo noticioso, tú tienes que ser veraz, balanceado, tienes que ser in- mediato, responsable.

¿En qué medida y hasta dónde es necesaria la regulación?

Creo que es un tema que abre la puerta para el abuso que ejerce la regulación, y también para el que quiere ejercer su libertad de expresión. Es tan difícil encontrar ese punto medio porque se presta para una autocensura o una restricción de la libertad de expresión. Creo que simplemente debemos formar periodistas más responsables.

La rigurosidad debe arrancar desde nuestras salas de redacción, nuestras directivas en medios de comunicación, porque muchas veces los intereses de los medios de comunicación están emparentados con los intereses de los gobiernos de turno y eso es la peor amenaza a un periodismo libre e independiente.

Se dice que en sociedades polarizadas es imposible un diálogo objetivo. Traslado esa reflexión al periodismo, ¿será posible un periodismo objetivo en este tipo de sociedades?

Pues es difícil que dejes contentos a todos los lados, pero creo que en la medida que incluyas las opiniones por lo menos de esos dos lados, vas a tratar de equilibrar esa polarización. Creo que el periodismo tiene que aplicar algo que escasea mucho: el sentido común, aquel que te obliga a ponerte en el lugar del otro y eso te ayuda a hacer un periodismo un poquito más balanceado.

Patricia por dentro

¿Qué nostalgias guardas de Colombia?

Mi familia, mis amigos, el lugar donde crecí, mis afectos, mis colegas con los que tenemos un grupo maravilloso, son cosas irremplazables. Siento que tengo suficientes razones para viajar a Colombia, que me voy pero regreso muy a menudo; es como que recargo mis baterías de “colombianidad”.

¿Qué lees?

Ahora leí un libro de Juan Gabriel Vásquez, un escritor de la nueva camada de escritores colombianos, que ha ganado varios premios; un libro que habla del periodismo, historias sobre periodistas. Leo mucho de actualidad –periódicos y revistas- y eso me come mucho tiempo, pero una de mis deudas es tener tiempo para leer lo que me gusta.

¿Tus sabores y aromas?

Me encanta el sabor y el aroma de la carne asada, y el olor del eucalipto que me remonta a mi casa, a mi niñez.

¿A qué le temes?

Hace unos años me hicieron esa pregunta y yo decía que le temo a perder todo lo lindo que tengo. Es como que en lugar de concentrarme en lo positivo con esa respuesta me estoy concentrando en lo negativo.

Entonces temes a la posibilidad de la pérdida.

Y la pérdida llegó porque hace poco perdí a mi padre que era mi mejor amigo, mi compañero, confidente; era un pilar importantísimo en mi vida, se me fue un pedazo de mi alma cuando él murió.

Leí que le temías a la infertilidad.

Sí, porque tenía una tía que nunca pudo tener hijos y cuando quedé embarazada tuve una pérdida; pero después gracias a Dios vinieron dos.

¿Qué te ha dado llegar a los 53?

La satisfacción de decir lo que pienso, de ir por la vida sin tantos temores, sin tantos prejuicios, sin tantas cargas, sin tantas culpas y también con muchas lecciones aprendidas. Se vive la vida más liviana y aprendes a valorar mucho más cada segundo de ella, porque ya sabes que de aquí en adelante, la cuenta es regresiva.

Una frase para tu trabajo y una frase para tu vida…

Yo te diría una para ambas, es una pregunta: “¿y por qué no?”.

Por: Martha Dubravcic. Fotos: Cortesía de CNN en español

