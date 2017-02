Según se ha filtrado, Paulina Rubio y su equipo podrían demandar a los organizadores del evento donde participó en el Carnaval de Campeche, a causa de la tremenda ciada que se dio este fin de semana mientras cantaba.

Aparentemente el escenario no contaba con los requerimientos necesarios para evitar el accidente que sufrió mientras interpretaba su tema ‘El último adiós’.

Paulina comenzó a caminar diciendo que los de ‘alla’ no la escuchaban bien, y de pronto se le terminó el escenario y cayó al piso… pero la Pau parece que no se inmutó porque se levantó, subió de nuevo al escenario y dijo: “Después de este guamaso que me di, les quiero decir que lo importante no es caer… sino que nos levantamos”.

Claro está que aunque en ese momento ella no lo demostró, el golpe tuvo que haber sido muy fuerte, pues la altura era considerable, a eso hay que sumarle el hecho de que fue de sorpresa.

Guadalupe Medina, conductora y colaboradora del tradicional Carnaval de Campeche, le dijo al Diario Basta:

“Cuando se cayó, pensé que no se iba a levantar, pero profesionalmente lo hizo. Los que estuvieron detrás del escenario escucharon eso, lo de una demanda que podría poner por lo que vivió. El representante artístico de este evento no ha querido hablar del tema, lo que sí es un hecho es que no fue un error de la empresa, porque las pasarelas cuentan con todo el equipo técnico y es evidente que la del error fue de ella porque no se fijó bien dónde estaba caminando. Además su equipo es el que falló al no avisarle con luces hasta dónde llegaba el escenario”.

Lo raro es que ella se involucre en una demanda ahora que está tratando de recuperar su carrera que ha estado paralizada por bastante tiempo… eso, en cierta forma, podría perjudicar sus futuras contrataciones.