¿Qué pasó entre Madonna y Zac Efron que pone tan nervioso al actor?

En su encuentro con Jimmy Kimmel, Zac comentó su experiencia conociendo a la Reina del Pop. Los rumores surgieron después de unas fotos donde esta él junto a Madonna durante un encuentro de Artes Marciales Mixtas en el Madison Square Garden. El actor de 29 años conto lo emocionante que fue cuando se dio cuenta que iba a estar sentado alado de Madonna “Vi muchos nombre de famosos, y luego ‘Madonna’ y a lado ‘Zac Efron’. Solo pensé‘¡¿Voy a estar al lado de Madonna toda la pelea?!’”.

Kimmel no contento con sus respuestas le pregunto a Efron “¿Es posible que ella estaba tratando de tener sexo contigo? O sea, Madonna es irresistible. Cuando ella se sienta a lado de alguien, no hay escapatoria”. Entre risas el respondió “Ella es cautivadora. No puedo confirmarlo o negarlo”.

¿Crees que paso algo entre ellos? Mira el video y júzgalo tu mismo.

