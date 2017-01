La Reina de Inglaterra ha sufrido un gran susto en su propia casa. Debido a que no podía dormir, Isabel II decide dar un paseo por la noche por los jardines del Palacio, cuando casi es disparada por uno de sus propios guardias, tal y como ha informado The Times. El guardia gritó en la oscuridad al ver una figura caminando -eran las tres de la mañana- creyendo que sería un intruso, y cuál fue su sorpresa al descubrir que el “inviduo” era ¡la mismísima Reina! Al darse cuenta, el escolta confesó a su Majestad que estuvo apunto de disparar su arma, a lo que ella bromeó: “La próxima vez llamaré de antemano para que no tengas que dispararme”. Se trata de una curiosa anécdota que llega justo después de que Isabel II realizara su primer compromiso Real desde que estuvo enferma con una fuerte gripe, lo que le obligó a mantenerse en reposo durante la Navidad. Ahora parece que se recupera poco a poco.