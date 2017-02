Ryan Gosling y Eva Mendes ya llevan unos cuantos años de relación, son padres de dos adorables hijas y en meses pasados han protagonizado fuertes rumores de una supuesta boda secreta.

Además, cuando Gosling ganó en los Golden Globes, su discurso nos emocionó por completo al ser dedicado al apoyo que Mendes le dio durante la realización de La La Land, aún y cuando ella misma pasaba por momentos tan difíciles como la enfermedad y la muerte de su hermano, Juan Carlos Mendes.

Debido a todo esto, muchos se preguntan si el sexy actor se animará a asistir al red carpet más importante de la temporada en compañía de Eva.

¡No nos emocionemos de más! Y es que de acuerdo a una fuente de Us Weekly, Gosling, quien está nominado como Mejor Actor en la edición 89 de los Academy Awards, no planea asistir a la ceremonia junto a su fiel pareja. Sin embargo, otra fuente también revela que él galán no irá solo. ¿Con quién irá entonces?

Sí, aún es incierto quién será la envidiable pareja de Ryan durante la noche más grande de Hollywood, pero lo más probable es que si él llega a ganar, al igual que en los Globos de Oro, todos esperan que dedique su triunfo a Eva y nos derrita con otro de sus discursos de dedicatoria.

Ryan y Eva se conocieron en 2012, cuando protagonizaron The Place Beyond the Pines. En 2014 recibieron la llegada de su primera hija Esmeralda, y en 2016 nació Amada, su segunda bebé.