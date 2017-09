Selena Gomez le regaló a sus fans un vistazo de su vida personal al compartir una foto en Instagram con su novio The Weeknd, en lo que parece ser una cena romántica.

Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 5 de Sep de 2017 a la(s) 12:09 PDT

Ha sido una temporada llena de amor para la pareja. El pasado fin de semana los vieron en Nueva York tomados de la mano y en agosto viajaron juntos a Disneyland. The Weeknd también compartió una foto de ellos disfrutando de una noche casual de pizza y video juegos, y de los dos en un show de comedia de The Laugh Factory en Hollywood.

Incluso con sus ocupadas agendas, los artistas encuentran tiempo para verse. Gomez voló a Nueva York para ver a su hombre presentarse a principios de este verano, y hasta usó mercancía de su tour para demostrarle su apoyo. The Weeknd también viajó de París a Los Ángeles para celebrar el cumpleaños de Selena después de encabezar el Lollapalooza París.

La cantante de Fetish está muy feliz con su relación, pero ni así deja que eso la defina.

“No dependo de un área de mi vida para ser feliz”, dijo en una entrevista con InStyle. “Para mí es realmente importante amar a mis amigos y a mi familia y asegurarme que un hombre nunca me influya. Durante años quise tener una mente fuerte pero no la tenía. Antes, era muy joven y fácilmente influenciable, me sentía insegura. Quieres a alguien que le aporte a tu vida, no que te complete, si eso tiene sentido. Tengo suerte porque él es más un mejor amigo que otra cosa”.

