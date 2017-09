Selena Gómez recibe un transplante de riñón de una gran amiga

La estrella dio detalles de la operación.

Hace unos meses, Selena Gómez aparecía en todas partes.

Con un nuevo single que promocionar: Bad Liar, ella protagonizó la portada de Vogue y realizó múltiples entrevistas. Pero luego, a medida que pasaba el verano, la estrella pop de 25 años aparentemente desapareció.

Como anunció Gómez a través de Instagram recientemente, tenía una buena razón para tomar tiempo fuera del mundo del espectáculo. “Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que estaba ausente parte del verano y preguntándose por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual estaba muy orgullosa”, dijo. “Así que descubrí que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi lupus y me estaba recuperando”.

Gómez, quien en 2015 reveló públicamente que está luchando contra el lupus, dijo que necesitaba un nuevo órgano para mejorar su “salud general”. Mientras ella no quería entrar en demasiados detalles, escribió: “Sinceramente espero compartir con ustedes, pronto mi viaje a través de estos últimos meses como siempre he querido hacer con ustedes. Hasta entonces quiero públicamente gracias a mi familia y al increíble equipo de médicos por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía “.

La cantante admitió que “no hay suficientes palabras” para agradecer adecuadamente a su “hermosa amiga”, la estrella 29 años de Secret Life of the American Teenager, Francia Raisa. “Ella me dio el regalo y el sacrificio máximo donándome su riñón, soy increíblemente bendecida. Te amo tanto sis”, escribió la cantante de Fetish. “Lupus sigue siendo muy mal entendido, pero se están haciendo progresos”.

Selena Gómez publicó fotos de sí misma en el hospital con Raisa, así como de sus cicatrices después de la cirugía. La cantante terminó su nota pidiendo a sus seguidores que visitaran el sitio web de Lupus Research Alliance.

Raisa, por su parte, todavía tiene que hablar de su donación de órganos.

En 2014, se divulgó que Gomez había entrado a rehabilitación en Utah. “Selena voluntariamente pasó tiempo en Meadows, pero no por abuso de sustancias”, revelaron en ese momento. Un año más tarde, le dijo a Billboard por qué necesitaba ese descanso de dos semanas. “Me diagnosticaron lupus y me he sometido a una quimioterapia, de eso se trataba realmente mi ruptura, podría haber tenido un derrame cerebral, quería decir: “No tienen ni idea, yo estoy en quimioterapia”, recordó la cantante. “Me encerré hasta que volví a estar segura y cómoda.”

Seis meses después de que ella hiciera público su estado, ella dio una actualización de la salud a GQ. “Sólo tengo que ser paciente, se está disolviendo lentamente, y solo tengo que ser paciente y hacer grandes cosas con la calidad, producir, cantar, actuar”, dijo Gómez. “Y uno por uno, podré cambiar el diálogo y la gente no se preocupará por todo lo que me ha pasado”. Odiaba que la gente a menudo “se fijara” en su Lupus, diciendo: “Necesitaba tiempo para estar bien”.

Selena anunció cuatro meses más tarde que estaría tomando tiempo libre para centrarse en su salud. “Como muchos de ustedes saben, hace un año revelé que tengo lupus, una enfermedad que puede afectar a las personas de diferentes maneras.” He descubierto que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser efectos secundarios del lupus, propios desafíos “, dijo a People en un comunicado. “Quiero ser proactiva y concentrarme en mantener mi salud y felicidad y he decidido que la mejor manera de avanzar es tomar un tiempo libre. Gracias a todos mis fans por su apoyo”.

Ella también se disculpó si molestó a los fans. “Sabes lo especial que eres para mí, pero tengo que enfrentarme a esto para asegurarme de que estoy haciendo todo lo posible para ser lo mejor posible. Sé que no estoy solo compartiendo esto”, continuó. “Espero que otros sean alentados a abordar sus propios problemas”.

La ex estrella de Disney Channel re apareció en los American Music Awards de 2016, donde pronunció un emotivo discurso de aceptación y abordó los temas que había estado enfrentando…

“Creo que no me equivoco al afirmar que la mayoría de ustedes conocen bien toda mi vida, me guste o no. Y lo cierto es que tenía que parar, porque lo tenía todo y, sin embargo, por dentro estaba rota. Conseguí mantener la compostura lo suficiente como para no decepcionaros a todos, pero tanto que al final acabé fallándome a mí misma.

No estoy tratando de conseguir reconocimiento, ya no lo necesito. Lo único que puedo decir, desde el fondo de mi corazón, es que me siento muy afortunada de poder compartir lo que amo con gente a la que quiero cada día. Y tengo que dar las gracias a mis fans, porque son increíblemente leales, y no sé qué he hecho para merecer tanto cariño”.

Comentarios

comentarios