Selena Gomez y The Weeknd disfrutan de su amor al otro lado del mundo

La nueva pareja fue vista en Italia este fin de semana y por lo que pudimos apreciar, parece que no lograron quitarse las manos de encima mientras paseaban por Venecia.

Ambos viajaron la semana pasada, después de algunos días de diversión en Los Ángeles, y fueron captados en Florencia el pasado viernes mientras visitaban la estatua del David de Miguel Ángel en la Galería de la Academia. Luego, por la noche, compartieron una cena romántica en la Trattoria Borgo Antico.

De hecho, los paparazzi lograron fotos de ambos besándose durante su cita romántica.

Adicional, la pareja oficializó su cercanía en las redes sociales, cuando el cantante The Weeknd apareció en un video que subió Selena en medio de su viaje por Italia mientras los dos se paseaban por los canales de Venecia a bordo de un bote. Y aunque el video no mostró mucho más que la seria figura del intérprete de Starboy llevando lentes de sol con un filtro en blanco y negro, la descripción que Gomez escogió para la publicación lo dijo todo. Y es que en plena era millennial, todos sabemos que no existe nada más revelador que un emoji con corazones en los ojos. Sin embargo, parece que la valentía amorosa le duró poco a la también actriz, porque poco después el video desapareció de su cuenta.

Lo cierto es que cada vez estamos más cerca de saber oficialmente que es lo que está sucediendo entre este par de jóvenes cantantes.